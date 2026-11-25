Il deputato democratico Brendan Boyle chiede all'Unione europea di mantenere la spesa militare e avverte sul rischio di abbandonare troppo in fretta le armi americane

Il deputato democratico statunitense Brendan Boyle ha chiesto all’Unione europea di non tagliare la spesa per la difesa nel prossimo bilancio settennale. Boyle, eletto a Philadelphia, ha dichiarato che la Russia rappresenta una grave minaccia per l’Europa e che il blocco deve continuare ad aumentare le proprie spese militari.

Le sue parole arrivano mentre i leader dell’Ue si preparano a discutere il bilancio al vertice di giovedì e venerdì, 26 e 27 novembre.

La bozza più recente del presidente del Consiglio europeo António Costa prevede tagli per decine di miliardi rispetto alla proposta della Commissione europea. Il totale resta comunque il doppio del precedente bilancio settennale, e l’importo complessivo si avvicina ai due miliardi di euro.

Boyle: “This is not a time when we can backslide”

In un’intervista, Boyle ha detto che l’Europa non può fare passi indietro. “This is not a time when we can backslide”, ha affermato, sottolineando la necessità di continuare a investire nella difesa.

Boyle si è detto “heartened” dal fatto che tutti gli alleati della Nato spendano ora più del 2% del Pil, obiettivo concordato al vertice del Galles del 2014.

Ha aggiunto: “I’m glad that that is a floor and no longer considered a ceiling”. Ha riconosciuto che anche i governi europei affrontano vincoli di bilancio simili a quelli degli Stati Uniti.

Il nodo delle armi americane

Boyle ha riconosciuto che la costruzione di un’industria della difesa europea, dopo decenni di dipendenza dalle armi americane, è positiva per la Nato. Ha però messo in guardia contro una rottura troppo rapida di questa dipendenza.

Attualmente i Paesi Ue destinano circa il 15% dei loro acquisti per la difesa a equipaggiamenti prodotti in Europa. La Commissione europea chiede di arrivare almeno alla metà entro il 2030.

Boyle ha avvertito che la situazione diventerebbe negativa se si producesse un brusco allontanamento dall’acquisto di sistemi statunitensi: “Where it would become a negative is if suddenly there was a hard turn away from totally buying U.S. systems”. E ha aggiunto: “That would be a mistake.”

Boyle presiederà la commissione Bilancio della Camera dei rappresentanti nel 2027. Il 23 novembre è stato eletto presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato.