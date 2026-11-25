La finale del Grande Fratello Vip 2026 è ormai vicina e cresce l’attesa per scoprire chi vincerà il reality. A pochi giorni dall’ultima puntata, in programma lunedì 30 novembre su Canale 5, le quote Snai indicano un cambio di scenario, con un ribaltamento delle previsioni rispetto ai giorni scorsi. Ma i pronostici dei bookmaker saranno confermati dal verdetto del pubblico?

Grande Fratello Vip 2026, Federica Morello in testa alle quote: Andreas Müller perde terreno

In attesa dell’ultima puntata, a catturare l’attenzione sono soprattutto le valutazioni dei bookmaker, che hanno modificato le proprie previsioni dopo aver inizialmente collocato Federica Morello e Andreas Müller sullo stesso piano. Secondo gli ultimi dati Snai, infatti, la concorrente ha guadagnato un vantaggio considerevole, diventando la favorita per il successo conclusivo.

Il cambiamento emerge anche dal confronto con il 23 novembre, quando entrambi erano proposti a quota 2,25, secondo quanto riportato da Il Sussidiario.

Le previsioni dei bookmaker e il quadro in vista della finale del GF Vip

La graduatoria aggiornata di Snai assegna a Federica Morello una quota di 1,55, mentre per Andreas Müller il valore sale a 3,00.

Più distanti gli altri protagonisti ancora in gara: Alessandro Roncaccia è quotato a 7,50, Marina La Rosa a 9,00, mentre Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi raggiungono entrambe quota 20,00. Si tratta di indicazioni legate alle valutazioni degli operatori, non di risultati del televoto o di percentuali relative al gradimento degli spettatori.

Sul fronte della competizione, la semifinale del 23 novembre ha già consegnato quattro pass per l’ultimo appuntamento: Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sono certe di partecipare alla finale. Resta invece da assegnare il quinto posto, conteso da Andreas Müller e Alessandro Roncaccia attraverso il televoto. Sarà il verdetto del pubblico, nella serata del 30 novembre, a stabilire se queste previsioni troveranno conferma.