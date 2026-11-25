Il tiktoker Andrea Liconti è stato aggredito nel suo negozio a Milano da un uomo con cui aveva avuto in passato un contrasto. Il commerciante ha denunciato l’accaduto sui social, mostrando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccontando anche il tentativo di investimento.

Andrea Liconti aggredito nel negozio a Milano: il racconto sui social

Momenti di paura per Andrea Liconti, commerciante di articoli di lusso di seconda mano e noto creator, aggredito nel suo punto vendita Must Have Milano, in via Plinio, nei pressi della Stazione Centrale. Il tiktoker, seguito da oltre 480mila persone su TikTok e circa 300mila su Instagram, ha ricostruito l’accaduto attraverso alcuni video pubblicati sui social, condividendo anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del negozio.

Secondo quanto riferito da Liconti, all’origine dell’episodio ci sarebbe un precedente contrasto con l’aggressore, al quale alcuni mesi prima aveva rifiutato di acquistare della merce. I due si sarebbero incontrati nuovamente in un bar vicino all’attività commerciale e, dopo alcune minacce verbali, il commerciante avrebbe deciso di allontanarsi e chiamare la polizia.

«Durante la telefonata, a mio avviso, si sono persi minuti preziosi con domande che, in quel momento, ritenevo superflue, considerando che il pericolo era imminente», ha spiegato. La situazione sarebbe poi degenerata mentre cercava di fotografare la targa dell’automobile dell’uomo: quest’ultimo avrebbe tentato di investirlo per poi entrare nel negozio e aggredirlo fisicamente.

Tiktoker aggredito nel suo negozio: danni al locale e lussazione alla spalla

Le registrazioni mostrano l’arrivo di un’automobile davanti al punto vendita e il successivo ingresso dell’uomo, che avrebbe raggiunto Liconti nonostante il tentativo di impedirgli l’accesso. Il commerciante ha cercato di difendersi, chiedendo aiuto anche a un collaboratore presente nel locale.

Dopo l’accaduto, il creator si è mostrato in ospedale con un tutore al braccio, rassicurando i follower sulle proprie condizioni. Nell’aggressione ha riportato una lussazione alla spalla, ma fortunatamente non avrebbe subito conseguenze più gravi. L’episodio lo ha spinto a denunciare le difficoltà di chi lavora quotidianamente in città senza sentirsi sufficientemente tutelato. «Da commerciante che paga regolarmente le tasse, mi chiedo: è normale dover lavorare con la paura e doversi preoccupare delle conseguenze anche quando si è costretti a difendersi?», ha dichiarato, chiedendo alle istituzioni e alle forze dell’ordine maggiori garanzie e interventi più tempestivi. «Non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni», ha concluso.