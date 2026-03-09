Luigi Nativi, noto tiktoker di origini sarde, è morto a soli 18 anni. Originario de La Maddalena, era molto legato a un’altra content creator, Alice Mordenti.

Luigi Nativi, è morto a soli 18 anni il noto tiktoker

E’ morto a soli 18 anni Luigi Nativi, tiktoker sardo di soli 18 anni. Originario de La Maddalena, il giovane ha lasciato un grande vuoto nell’intera comunità. Queste le parole del sindaco Fabio Lai: “in momenti come questo le parole sono difficili e anche forse insufficienti. Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi.”

Luigi Nativi, è morto a soli 18 anni il noto tiktoker: il legame con Alice Mordenti

Luigi Nativi, il tiktoker morto a soli 18 anni, era noto anche per il legame con Alice Mordenti. Il padre di Alice è stato infatti uno dei primi a ricordare il giovane sui social: “un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri e non si è mai tirato indietro per nessun motivo a ogni difficoltà, anzi l’ha sempre affrontata con un sorriso. Avevamo da poco costruito un percorso social insieme, e per me era come un figlio… Voglio ricordarlo come una persona generosa e altruista. Non ho parole per descrivere il nostro dolore.”