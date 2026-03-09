L'attore statunitense, molto amato dal pubblico, è morto il 5 marzo a Memphis: aveva 60 anni.

E’ morto a soli 60 anni l’attore statunitense Corey Parker, noto soprattutto per la serie tv cult “Will & Grace”. L’attore si è spento lo scorso 5 marzo a Memphis, nello stato del Tennessee dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata dalla famiglia a Tmz. La sorella Noelle, inoltre, ha ricordato così il fratello in una nota diffusa tramite BGB studio: “credo che abbia lasciato questo mondo leggero in pace e circondato dall’amore.”

Dopo una lunga battaglia contro il cancro è morto a soli 60 anni l’attore statunitense Corey Parker. Figlio dell’attrice Rocky Parker, ha iniziato a recitare quando aveva appena quattro anni. Nel 1984 arriva il debutto nel mondo del cinema con il film “La casa di Hill Street”, mentre l’anno seguente fu tra i protagonisti di “Venerdì 13: il terrore continua”. Corey Parker lo abbiamo visto in altre pellicole ma il successo è arrivato soprattutto grazie alla serie Tv “Will & Grace”, dove interpretava Josh, il fidanzato di Grace.