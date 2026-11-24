Un’irruzione notturna, numerosi animali uccisi e altri rimasti feriti. È il grave episodio denunciato da Damiano Gallo, fondatore del Parco Faunistico Ibleo, dove alcune persone si sarebbero introdotte durante la notte compiendo una strage di animali. Un gesto che ha provocato profondo dolore e indignazione, spingendo il proprietario ad annunciare una denuncia alla Procura e a promettere battaglia per individuare i responsabili.

Incursione notturna al Parco Faunistico Ibleo: animali uccisi e altri feriti

Un grave episodio di violenza è stato denunciato da Damiano Gallo, fondatore e gestore del Parco Faunistico Ibleo, una struttura naturalistica privata situata nelle campagne tra Siracusa e Floridia, alle pendici dei Monti Iblei. Durante la notte, alcune persone si sarebbero introdotte all’interno del parco, provocando la morte di diversi animali.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Gallo attraverso un video pubblicato sui social, nel quale ha espresso tutta la propria rabbia e il proprio dolore per l’accaduto. “Questa notte degli uomini sono entrati al parco e hanno ucciso volontariamente moltissimi animali”, ha dichiarato.

Stando al primo bilancio diffuso, tra gli esemplari uccisi ci sarebbero una zebra, alcune lepri della Patagonia e capre argentate.

Altri animali, tra cui cicogne, nandù ed emù, sarebbero invece rimasti feriti. Una violenza che ha colpito profondamente non soltanto il fondatore, ma anche la sua famiglia e le persone che lavorano nella struttura. “La cosa che più mi fa male è che questi animali fossero indifesi questa notte e che nessuno abbia potuto proteggerli”, ha aggiunto Gallo, annunciando l’intenzione di presentare denuncia alle autorità e di rivolgersi alla Procura affinché vengano individuati i responsabili.

Nel suo intervento ha anche ipotizzato che il gesto possa essere legato a un tentativo di intimidazione: “Sono seguito da migliaia di persone, amato, ma a quanto pare anche molto odiato – aggiunge Gallo – Chi ha fatto questo pensa di intimorire le persone con atteggiamenti mafiosi e da delinquenti. Ma se pensate di intimorirmi uccidendo i miei animali, avete sbagliato”.

La promessa di Damiano Gallo dopo l’incursione nel Parco Faunistico Ibleo: “Non mi fermerò”

Nonostante la gravità dell’accaduto e il dolore per gli animali perduti, Gallo ha ribadito di non avere intenzione di rinunciare al progetto naturalistico. Il Parco Faunistico Ibleo, ha spiegato, è nato con l’obiettivo di tutelare gli animali e contribuire alla valorizzazione di un territorio che, a suo giudizio, non ha ancora ricevuto l’attenzione che merita. “Il Parco faunistico Ibleo è nato non solo per il mio amore per gli animali, ma per valorizzare questa terra ancora denigrata e bistrattata. Qui gli animali non vengono sfruttati, vengono salvati. Mi avete ucciso alcuni animali: ne comprerò altri e ne salverò altri. Farò di tutto perché chi ha fatto questo finisca in carcere”, ha affermato.

Gallo ha poi riconosciuto di aver utilizzato espressioni particolarmente dure nel filmato, spiegando che la rabbia del momento ha preso il sopravvento: “Il mio linguaggio non è consono alla mia persona, ma oggi sono particolarmente ferito. Per me è un grande lutto”. La sua denuncia si è infine conclusa con una promessa: «La lotta è iniziata ma io non mi fermerò».

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