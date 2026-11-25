Antonella Elia ha parlato pubblicamente delle cure che dovrà svolgere per combattere il tumore borderline che aveva scoperto solamente qualche settimana fa.

Antonella Elia aveva comunicato solamente poche settimane fa ai propri follower sui social di aver avuto una diagnosi di tumore, di star affrontando una fase molto delicata ed incerta della propria esistenza e di aver paura per quello che potesse riservare il domani, in particolare l’affrontare il percorso di cura che, come si sa, è davvero difficile e duro per questo tipo di situazioni cliniche.

La fragilità emotiva di Antonella Elia nella battaglia al tumore, la necessità del pensare positivo

La star della televisione ha spiegato come stia vivendo la battaglia contro la malattia che l’affligge, in particolare di come questa la faccia stare in uno stato di fragilità emotiva da cui è difficile uscire.

Spesso ha problemi di scoramento e pianti, situazioni in cui lasciarsi andare è l’unica forma di terapia.

Una volta terminati però cerca di trovare nel pensiero positivo una forza ulteriore, ammettendo di avere pensieri positivi “avverto felicità ma in modo strano. Si vive in una bolla. Si fa quel che si può” ha dichiarato, frasi semplici che fanno intendere come non sia facile andare avanti con la consapevolezza di star soffrendo di un male importante.

L’aprirsi e raccontarlo, prima via social e poi in televisione è stato indubbiamente positivo, ha condiviso il proprio dramma con il pubblico che l’ha sempre sostenuta nella sua carriera televisiva ed ora ne sostiente la donna in un momento di vera e lunga difficoltà, dominato dall’incertezza.

Antonella Elia si apre in tv rispetto al tumore: “dovrò farla ora ed ho paura”

Antonella Elia è stata ospite del programma di Caterina Balivo, “La Volta Buona” in onda su Rai 1 dove ha concesso un’intervista che le ha permesso di parlare apertamente del tumore che l’ha colpita.

Lo ha definito tumore borderline, scoperto per caso e che le ha già fatto subire due interventi, il secondo solo una decina di giorni fa, il 13 novembre, entrambi effettuati al Policlinico Gemelli di Roma. Nella chiaccherata ha ammesso di avere paura degli aghi e di come gli esami del sangue rappresentino un calvario perché “le mie vene spariscono“.

Infine ha toccato forse il nodo più spinoso di tutta la vicenda, la necessità di ricorrere, a partire dal 30 novembre, alla chemioterapia: “Ho paura ma cerco di pensare positivo, dovrò farla“. La showgirl si sta quindi preparando al prossimo ciclo di cure, un passo importante nella battaglia al male che l’ha colpita.