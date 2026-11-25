(Adnkronos) - Via libera dell'aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Scuola. I voti favorevoli sono stati 180, i voti contrari 112, 4 le astensioni. L'assemblea procederà ora alla discussione degli ordine del giorno e al voto finale, atteso tra stasera e domani. "La maggior...

(Adnkronos) – Via libera dell’aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Scuola. I voti favorevoli sono stati 180, i voti contrari 112, 4 le astensioni. L’assemblea procederà ora alla discussione degli ordine del giorno e al voto finale, atteso tra stasera e domani.

“La maggioranza ha concordato e messo a punto un ordine del giorno al Decreto Scuola che coniuga, con particolare riguardo al tema dei libri di testo digitali, l’obiettivo di conciliare la riduzione dei costi per le famiglie, la salute psicologica e cognitiva dei bambini, la qualità della didattica e la sostenibilità della filiera editoriale”, avevano dichiarato alla vigilia del voto i firmatati dell’ordine del giorno Fabio Rampelli (FdI), Rosaria Tassinari (Forza Italia), Giovanna Miele (Lega), Ilaria Cavo (Noi Moderati).

“Esprimendo – era il contenuto della nota – apprezzamento per le misure in materia di istruzione scolastica, finalizzate a rafforzare l’inclusione degli studenti con disabilità, contrastare la dispersione scolastica, sostenere le famiglie nell’acquisto dei libri di testo e migliorare la qualità dell’offerta formativa, l’ordine del giorno indica quattro punti principali: esclusione delle scuole primarie dall’applicazione della norma, considerato che i libri di testo sono già forniti gratuitamente; differimento dell’applicazione dell’obbligo per le scuole medie inferiori, subordinandola alla conclusione del confronto tecnico e alla definizione dei suoi esiti, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche, pedagogiche e psicologiche degli studenti; infine per le scuole superiori e le università, viene indicato agli imprenditori del settore il termine di un anno dall’entrata in vigore della norma per adeguarsi alle previsioni della stessa; infine avvio tempestivo di un confronto tecnico con editori, autori, distributori, librai, rappresentanti del mondo della scuola e dell’università, docenti, studenti e famiglie, coinvolgendo anche, con particolare riferimento alle scuole medie, esperti dell’apprendimento e psicologi.

L’ordine del giorno impegna il Governo ad adottare i necessari interventi normativi in occasione del prossimo decreto Milleproroghe”.

“Il testo sottolineando l’importanza del decreto licenziato dal Senato, costituisce il frutto di un lavoro portato avanti in piena collaborazione tra le forze della maggioranza, rappresenta una sintesi condivisa delle diverse sensibilità emerse, nella convinzione che l’innovazione tecnologica debba essere al servizio della qualità dell’istruzione e della formazione, e salvaguardare al tempo stesso la sostenibilità economica, la salute dei minori, la competitività e il pluralismo dell’offerta editoriale”.

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