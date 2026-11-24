Chen Jining, segretario del Partito comunista cinese a Shanghai e membro del Politburo, è sotto indagine. L’annuncio è arrivato martedì 24 novembre. Chen è il quarto membro del massimo organo di vertice del partito ad essere sottoposto a indagine dal 2025.

Secondo quanto comunicato, Chen è sospettato di gravi violazioni della disciplina e delle leggi. Il termine è un eufemismo comunemente usato per indicare la corruzione.

Chen, 62 anni, è il primo capo del Partito a Shanghai a finire sotto indagine dal 2006, quando toccò a Chen Liangyu.

Il caso Chen e le epurazioni nel Politburo

Prima dell’annuncio, tre membri del Politburo, composto da 24 membri e istituito nel 2022, erano già stati rimossi: He Weidong, Zhang Youxia e Ma Xingrui.

Zhang Youxia e He Weidong erano entrambi generali di alto rango nella Commissione militare centrale, l’organo che controlla le forze armate. Ma Xingrui era segretario provinciale del Partito.

L’indagine su Chen rafforza la campagna anticorruzione avviata dal presidente Xi Jinping, che ha già ridotto i ranghi della leadership del partito e svuotato il vertice militare.

Per i funzionari cinesi di livello pari a quello di Chen, l’annuncio pubblico di un’indagine da parte della Commissione centrale per la disciplina e il controllo ha generalmente il significato di una caduta politica successiva.

Una carriera tra scienza, università e governo

Chen ha una formazione da scienziato ambientale. Ha conseguito un dottorato in ingegneria ambientale all’Imperial College London e ha fatto carriera alla Tsinghua University, fino a diventarne presidente. È poi entrato nel governo come ministro della Protezione ambientale e in seguito è diventato sindaco di Pechino.

Nel 2022 è entrato nel Politburo e ha assunto la guida del Partito a Shanghai, il principale centro finanziario del paese. Il ruolo di segretario del Partito a Shanghai è considerato una delle posizioni più prestigiose a livello provinciale e spesso ha rappresentato un trampolino verso i vertici della leadership. Lo stesso Xi Jinping ricoprì brevemente quell’incarico nel 2007, prima di entrare nel Comitato permanente del Politburo, il massimo organo decisionale del paese.

Anche il primo ministro Li Qiang, secondo funzionario del paese, e la vicepresidente Han Zheng hanno ricoperto la carica di segretario a Shanghai prima di passare a incarichi di vertice a livello centrale.

Il commento di un analista

Mingda Qiu, analista senior dell’Eurasia Group, ha definito l’indagine parte di uno schema senza precedenti. Secondo Qiu, il caso dimostra ancora una volta che la campagna anticorruzione di Xi Jinping non conosce limiti.