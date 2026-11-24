Non esiste un intervento forestale unico capace di aiutare i boschi ad affrontare la siccità. Il risultato dipende da come gli interventi cambiano concretamente gli ecosistemi forestali. È quanto emerge dal secondo anno di #RigeneraBoschi, il progetto di Sorgenia coordinato dal professor Giorgio Vacchiano dell’Università degli Studi di Milano.

Il progetto è partito nel settembre 2024 e utilizza i Tree Talker per misurare in tempo reale, con tecnologia IoT, l’accrescimento del diametro, il flusso linfatico, l’attività fotosintetica della chioma e la sua stabilità meccanica.

In ogni sito i sensori sono distribuiti in due aree a confronto: una a libera evoluzione e una gestita con interventi selvicolturali calibrati sul tipo di bosco. Nei siti attivi da circa due anni sono state raccolte fino a 15.000 ore di monitoraggio per ciascuna area.

Otto siti in otto regioni

Lo studio è partito in cinque boschi: Parco Nord Milano (Lombardia), Bosco di Forlì-Bertinoro (Emilia-Romagna), Unione dei Comuni montana Colline Metallifere (Toscana), Parco naturale regionale Bosco Incoronata (Puglia) e Parco Nazionale del Pollino, tra Calabria e Basilicata.

La rete si amplia ora con il bosco di Soriano nel Cimino (VT) nel Lazio e quello di Ucria (ME) in Sicilia. I due nuovi siti, individuati con il contributo di PEFC Italia, portano a otto le regioni coinvolte. I dati dei nuovi siti saranno esaminati il prossimo anno.

Siccità e deficit idrico del tronco

In cinque siti su sei la probabilità di crescita degli alberi diminuisce in modo significativo all’aumentare della siccità atmosferica. In tutti e sei aumenta il deficit d’acqua del tronco. Con una giornata a 30°C in cui l’umidità scende dal 70% al 45%, i modelli stimano un aumento del deficit idrico del 162% a Parco Nord Milano, del 126% ai Piani di Masistro nel Pollino e del 120% a Massa Marittima.

Nelle giornate di maggiore stress al Parco Nord il deficit raggiunge 88 micrometri negli alberi non gestiti e circa 28 in quelli gestiti, il 68% in meno. A Santa Sofia, sull’Appennino romagnolo, il deficit è inferiore del 41% nelle aree gestite. A Bosco Magnano, nel versante lucano del Pollino, la riduzione è del 34%. Ai Piani di Masistro gli alberi gestiti mostrano invece un deficit maggiore del 19%.

Linfa e crescita

Quando l’aria è secca la linfa accelera, e in quattro siti su sei i sensori registrano un aumento significativo della sua velocità. Una linfa più rapida non indica però un albero in salute: la pianta trasporta più acqua mentre i tessuti si disidratano e la crescita rallenta.

Al Parco Nord, a parità di siccità atmosferica, l’indicatore cresce di 0,54 centimetri all’ora negli alberi gestiti e di 1,99 in quelli non gestiti. Ai Piani di Masistro l’aumento è di 1,19 nel gestito e di 2,48 nel non gestito. Una possibile spiegazione è che la minore densità lasci a ciascun albero più acqua e meno competizione con i vicini.

La crescita si concentra in gran parte tra aprile e luglio, con tempi diversi da bosco a bosco. Al Parco Nord nel 2025 il picco è arrivato a maggio negli alberi non gestiti e a luglio in quelli gestiti. Qui, tra maggio e agosto, gli alberi gestiti sono cresciuti in media di 38,5 micrometri al giorno contro 14,7.

Il caso del Pollino e del Bosco Incoronata

Ai Piani di Masistro il bosco gestito è meno denso, eppure tra maggio e agosto 2025 la crescita media è stata inferiore a quella del non gestito: 11,8 contro 25,1 micrometri al giorno. Nel 2026 l’incremento cumulato è risultato invece maggiore nel gestito. Nelle faggete montane del Pollino una chioma più aperta potrebbe aumentare l’esposizione al sole e la perdita d’acqua.

Al Bosco Incoronata le due aree differiscono già in partenza. Le temperature estive raggiungono in media quasi 33 °C, l’area gestita è più densa (653 alberi per ettaro contro 383) e ospita eucalipti che nell’altra non compaiono. I valori di crescita, 2 micrometri al giorno contro 39,5, vanno letti alla luce di queste differenze strutturali.

Le reazioni del progetto

Secondo il professor Giorgio Vacchiano, i risultati di questi due anni mostrano che gli alberi rispondono in modi diversi alle condizioni ambientali stressanti, anche tra foreste apparentemente simili. Federica Petra Colombo, Head of External Relation di Sorgenia, sottolinea l’estensione del monitoraggio a otto regioni e la prosecuzione del progetto fino al 2028. Antonio Brunori, segretario generale di PEFC Italia, partner del progetto, afferma che una gestione forestale sostenibile è un lavoro di precisione e di responsabilità.

Il progetto affianca al monitoraggio biofisico un’indagine sulla percezione sociale delle foreste, coordinata dall’Università degli Studi di Bari e pubblicata sulla rivista scientifica iForest. Include anche iniziative educative, tra cui la riqualificazione del sentiero #RigeneraBoschi a Massa Marittima. #RigeneraBoschi proseguirà fino al 2028 e ha il patrocinio di Masaf e Mase.