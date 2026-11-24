Khan Younis (Striscia di Gaza), 24 nov. (askanews) – Nelle immagini i funerali di sei palestinesi uccisi, secondo quanto riferito dalla protezione civile di Gaza, da alcuni attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore nel 2025. L’esercito israeliano ha ammesso di aver effettuato almeno un attacco aereo a Gaza e di stare verificando le segnalazioni relative a un altro.”Sono stati uccisi due civili che lavoravano nel settore dell’abbigliamento e non avevano alcun legame con la resistenza né con alcuna organizzazione politica o militare.

Sono stati colpiti da un missile e fatti a pezzi mentre erano seduti all’ingresso della loro casa”, dice Abu Ahmad, che ha perso un parente nei bombardamenti. “Israele non rispetta alcuna tregua né alcun accordo e calpesta tutte le leggi internazionali”, aggiunge.”Che tipo di minaccia rappresentano questi tre per gli ebrei? – si chiede durante i funerali Mohammed Marouf, parente di una vittima – Il più grande ha 18 anni e il più piccolo 12.

Come potrebbero mai rappresentare una minaccia per gli ebrei?”.Mahmoud Bassal, portavoce dell’agenzia di protezione civile di Gaza, ha riferito all’AFP che tre persone, tra cui un diciassettenne, sono state uccise in un attacco aereo israeliano nei pressi della città di Gaza. Bassal ha aggiunto che altre tre persone sono state uccise in un altro attacco aereo contro una stazione di polizia nella zona di Al-Mawasi, nel sud di Gaza, fra le vittime due agenti di polizia di 23 e 33 anni.