Decreto scuola, la Camera approva la fiducia: 180 sì e 112 no. Confermato il...

Decreto scuola, la Camera approva la fiducia: 180 sì e 112 no. Confermato il...

Decreto scuola, la Camera approva la fiducia con 180 sì e 112 no. Confermati il tetto del 30% di alunni stranieri e le altre misure.

Il decreto scuola supera il voto di fiducia alla Camera. Nel pomeriggio di oggi, 25 novembre 2026, l’Aula ha approvato il provvedimento con 180 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti. Si avvicina così la conclusione dell’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto, che contiene diverse misure per il mondo dell’istruzione.

Tra i punti confermati ci sono il limite del 30% di alunni stranieri per classe, alcune disposizioni sui libri di testo digitali e nuove iniziative per l’inclusione scolastica.

Dopo il voto di fiducia, l’esame prosegue con gli ordini del giorno. Per completare il percorso serviranno poi la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La conversione in legge è attesa entro il 29 novembre, una scadenza che lascia poco tempo per concludere tutti i passaggi previsti.

Tempi stretti per la conversione del decreto

La questione di fiducia era stata posta dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nella giornata del 24 novembre. Il Governo ha chiesto alla Camera di approvare il decreto nel testo identico a quello già licenziato dal Senato.

Il provvedimento, identificato come decreto 170 del 30 settembre 2026, aveva infatti ottenuto il primo via libera a Palazzo Madama venerdì 20 novembre. Il passaggio alla Camera è stato accompagnato da alcune tensioni all’interno della maggioranza, soprattutto per le disposizioni relative ai libri di testo.

Il 23 novembre il decreto era stato esaminato dalla Commissione Cultura. In quella sede era emersa la possibilità di modificare la norma sui libri digitali, attraverso un emendamento presentato da Forza Italia. La proposta puntava a cancellare la disposizione introdotta durante l’esame al Senato.

Anche Fratelli d’Italia aveva presentato alcuni emendamenti, ma alla fine tutte le proposte di modifica sono state ritirate. Per rispettare i tempi necessari alla conversione del decreto entro la fine della settimana, si è quindi deciso di demandare la questione all’Aula. Il successivo voto di fiducia ha permesso al Governo di portare avanti il testo senza ulteriori modifiche.

Tetto del 30% di alunni stranieri e novità sui libri digitali

Tra le misure confermate dal decreto c’è il limite del 30% di alunni stranieri per classe. La soglia, tuttavia, non si applica agli studenti che hanno già raggiunto un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana.

Il testo prevede anche corsi di italiano destinati ai genitori che hanno una conoscenza limitata della lingua. Confermato inoltre il divieto di indossare burqa e niqab. Tra le altre disposizioni figurano l’estensione del Piano educativo individualizzato agli alunni con disabilità e nuove risorse destinate alla formazione degli insegnanti.

Un altro punto che ha acceso il confronto politico riguarda i libri di testo e gli e-book scontati. La norma introdotta durante il passaggio al Senato è rimasta nel testo approvato dalla Camera, nonostante le richieste di modifica avanzate da Forza Italia.

La questione, però, potrebbe non essere definitivamente chiusa. Il partito non avrebbe infatti intenzione di rinunciare alla richiesta di cancellare la disposizione sui libri digitali. Per trovare una soluzione e superare le divisioni nella maggioranza, potrebbe essere presentato e approvato un ordine del giorno che impegni il Governo a intervenire nuovamente sull’argomento con un futuro provvedimento legislativo.

Il voto di fiducia rappresenta dunque un passaggio decisivo per il decreto scuola, ma il confronto politico su alcune delle sue misure potrebbe proseguire anche dopo la conversione in legge.