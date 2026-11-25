Egitto, esplode un camion carico di bombole di gas sulla tangenziale del Cairo: almeno 21 morti e 15 feriti. Il vasto incendio ha coinvolto numerose automobili che percorrevano la strada.

Grave incidente stradale al Cairo, in Egitto, dove almeno 21 persone hanno perso la vita e altre 15 sono rimaste ferite nell’esplosione di un camion che trasportava bombole di gas. Dopo lo scoppio è divampato un violento incendio che ha coinvolto diversi veicoli in transito sulla tangenziale, in un momento della giornata particolarmente trafficato.

L’incidente è avvenuto non lontano dal centro della città, provocando una vasta operazione di soccorso.

Le immagini diffuse dai media mostrano una lunga colonna di fumo e numerose automobili avvolte dalle fiamme. La situazione sulla strada è apparsa subito molto grave, anche per la presenza del camion carico di bombole, che ha reso particolarmente pericoloso l’intervento dei soccorritori.

Esplode camion con bombole di gas sulla tangenziale nella zona di Al Warraq

L’incidente si è verificato sulla tangenziale del Cairo, nell’area di Al Warraq, in un tratto di strada che passa sopra un tunnel. Il camion trasportava bombole di gas quando, per cause che dovranno essere chiarite, si è verificata una violenta esplosione.

Subito dopo è scoppiato un incendio che si è rapidamente esteso, coinvolgendo anche altri mezzi presenti sulla carreggiata.

Al momento dell’incidente la strada era particolarmente trafficata, perché lo scoppio è avvenuto durante l’ora di punta. Diversi automobilisti si sono così ritrovati coinvolti nell’incendio, mentre le fiamme avvolgevano i veicoli e rendevano difficili gli spostamenti lungo quel tratto della tangenziale.

Le immagini pubblicate dai mezzi di informazione mostrano la gravità dell’accaduto: sulla strada sono visibili diversi veicoli in fiamme e una vasta area interessata dall’incendio. Il bilancio provvisorio è di almeno 21 vittime e 15 feriti, ma la situazione ha richiesto un intervento immediato e su larga scala.

Trentanove ambulanze sul posto, domate le fiamme

Per gestire l’emergenza è stata mobilitata una macchina dei soccorsi particolarmente imponente. Trentanove ambulanze hanno raggiunto il luogo dell’esplosione per prestare assistenza alle persone coinvolte e trasportare i feriti negli ospedali.

Sul posto sono intervenute anche le squadre della protezione civile, impegnate a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Dopo un intervento che ha richiesto particolare attenzione, i soccorritori sono riusciti a domare le fiamme.

Resta da chiarire che cosa abbia provocato l’esplosione del camion e in quali circostanze l’incendio si sia propagato agli altri veicoli. L’episodio ha avuto conseguenze pesantissime, con un numero elevato di vittime e feriti, in una delle arterie stradali più importanti della capitale egiziana. Le autorità dovranno ora ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.