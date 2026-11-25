L’Italia del tennis conquista la semifinale della Coppa Davis battendo per 2-1 la Corea del Sud. Il punto decisivo arriva dal doppio, giocato nell’arena della fiera di Bologna, davanti a 10mila spettatori della Unipol Hall.

La sfida è stata decisa da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che hanno superato Chung Hyeon e Kwon Soonwoo.

Ora gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, affronteranno la Repubblica Ceca venerdì.

Il doppio decisivo a Bologna

Berrettini e Vavassori hanno vinto il doppio in due set, entrambi chiusi al tie break: 7-2 nel primo e 13-11 nel secondo. Nel secondo parziale gli azzurri hanno annullato quattro set point. Vavassori ha chiuso il match con una risposta che ha costretto Chung all’errore.

Il tandem italiano, al debutto insieme in Coppa, era stato scelto da Volandri già alla vigilia. Berrettini e Vavassori avevano giocato in coppia tre volte sul circuito, l’ultima la scorsa primavera a Montecarlo.

Musetti vince, Cobolli cede

Nel singolare Lorenzo Musetti ha battuto Seongchan Hong per 6-0 7-6(5), portando in vantaggio l’Italia. Poi Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e protagonista del trionfo del 2025, ha perso in tre set contro Soonwoo Kwon, classificato 139°, con il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-6(5).

Il risultato ha reso necessario il doppio.

Le parole dei protagonisti

Berrettini ha commentato: “Ho provato a giocare bene come Bole in doppio, su quel doppio fallo chissà cos’ha detto! Sono super felice di essere qui. Grazie a tutti voi perché ci avete fatto sentire il vostro supporto a ogni punto. Venerdì ci ritocca, vi aspettiamo!”

Vavassori ha detto: “Un saluto a Simone. Giocare qua è un’emozione che mi porterò sempre dentro. Noi puntiamo ancora più in alto, continuiamo a spingere. Grazie al mio compagno di oggi, è stato bellissimo giocare con Matteo”.