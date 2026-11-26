La Corte europea dei Diritti umani ha ripreso i procedimenti contro la Polonia. La decisione mette ulteriore pressione sul primo ministro Donald Tusk, che ha promesso di ripristinare l’indipendenza dei tribunali del Paese.

La Corte ha spiegato di avere circa 1.600 casi pendenti legati alle modifiche giudiziarie introdotte dal precedente governo nazionalista di Law and Justice.

I procedimenti erano stati sospesi nel 2023, per consentire a Varsavia di ripristinare l’indipendenza della magistratura.

Rischio di risarcimenti per milioni di euro

Il ministro della Giustizia Waldemar Żurek stima che i risarcimenti possano superare i 12 milioni di euro. Parlando per telefono mercoledì sera, ha detto che la cifra potrebbe crescere sensibilmente, perché i giudici nominati con il sistema contestato continuano a esaminare casi e aprono nuove richieste di risarcimento.

«So we’re facing armageddon», ha detto Żurek, che ha attribuito a PiS la responsabilità di aver minato il sistema giudiziario e ha accusato il presidente Karol Nawrocki di ostacolarne il ripristino.

Lo scontro tra Tusk e Nawrocki

La decisione arriva nel mezzo di uno scontro più ampio tra Tusk e Nawrocki sui tribunali polacchi, compresa la Corte costituzionale.

Al centro dei casi davanti alla Corte europea c’è una riforma del 2017 che ha dato al Parlamento un maggiore controllo sulle nomine dei giudici.

A febbraio Nawrocki ha posto il veto su una legge che mirava a invertire quelle modifiche, sostenendo che avrebbe portato a una «new phase of chaos». L’ufficio del presidente non ha risposto subito alla richiesta di commento.

Casi precedenti e una legge ancora sospesa

La Corte ha già dato ragione a ricorrenti diversi, tra cui un distributore di integratori e l’ex presidente polacco Lech Wałęsa, premio Nobel per la pace. Wałęsa aveva vinto una causa per diffamazione contro un ex collaboratore accusato di aver collaborato con la polizia segreta comunista, ma la vittoria è stata poi annullata da una sezione di nuova istituzione della Corte Suprema.

Nel 2023 la Corte ha assegnato a Wałęsa 30.000 euro di danni in una sentenza che ha portato alla sospensione dei casi simili. La sospensione era stata prorogata due volte ed è scaduta lunedì.

Un’altra legge, che riguarda la posizione di migliaia di giudici nominati con le regole dell’era PiS, è sul tavolo di Nawrocki dal 9 novembre. Żurek ha detto che la norma affronterebbe le principali preoccupazioni della Corte, ma teme un altro veto per motivi politici.