Chi è Nato dopo il 2000, ovvero gli attuali venticinquenni, rischia di invecchiare prima e in condizioni peggiori rispetto ai propri genitori. Il fenomeno, definito dagli esperti “generational health drift” o deriva generazionale della salute, emerge da una revisione pubblicata sulla rivista Population Studies. I ricercatori di University College London, King’s College London e University of Oxford hanno evidenziato un esordio più precoce dei problemi di salute fisica e mentale nelle generazioni recenti.

I dati dello studio britannico

L’analisi ha confrontato indicatori di salute tra coorti di nascita diverse, seguendo oltre 86.500 persone dalla nascita all’età adulta. Sono stati esaminati gruppi nati in Gran Bretagna tra il 1946 e il 2002: baby boomer (1946 e 1958), generazione X (1970), millennial (1989-1990) e generazione Z (2000-2002).

I risultati mostrano che tassi di sovrappeso, obesità infantile e disagio mentale sono più frequenti nei giovani d’oggi rispetto alle generazioni precedenti alla stessa età.

Dario Leosco, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) e ordinario di Geriatria all’università Federico II di Napoli, precisa che il confronto tra baby boomer e generazione X evidenzia un quasi raddoppio dei tassi di diabete in età adulta, passando dal 3,1% al 5,9%.

Inoltre, la soddisfazione di vita dei millennial risulta inferiore: 20,9% contro il 31% registrato per la generazione X.

Il parallelo italiano e i rischi per la longevità

Sebbene manchino studi di coorte italiani paragonabili a quelli britannici, la Sigg avverte che nel nostro Paese si osserva la stessa direzione negativa. Peggiorano gli indicatori di peso corporeo, diabete e salute mentale, con ansia e sintomi depressivi in aumento. Il disagio psichico compromette direttamente la longevità in salute, aumentando la vulnerabilità alle malattie croniche.

I dati del ministero della Salute e il Rapporto annuale Istat 2025 confermano questo trend: tra i 18-24enni si registra la frequenza più alta di nuovi accessi ai servizi di salute mentale, pari a 94 ogni 10.000 abitanti. Tra i giovani di 20-24 anni, il 21,6% è in eccesso di peso, contro il 13,4% della generazione dei nonni alla stessa età. Per i bambini di 8-9 anni, la quota di sovrappeso o obesità raggiunge il 28,8%, uno dei valori più alti d’Europa.

Nonostante la speranza di vita alla nascita in Italia tocchi gli 83,7 anni, l’aspettativa di vita in buona salute si ferma a 59 anni. Questo divario di quasi 25 anni potrebbe ampliarsi a causa del declino anticipato della salute dei giovani, influenzato da sedentarietà, cattiva alimentazione e abuso dei social media. Gli autori dello studio sottolineano che “la deriva generazionale della salute è un aumento effettivo delle malattie e non un effetto statistico dovuto all’aumento dei tassi di sopravvivenza, ma in gran parte prevenibile”.

The Longevity Village: screening gratuiti a Napoli

In risposta a questa emergenza, la Sigg ha lanciato il progetto “The Longevity Village” durante il 71esimo Congresso nazionale tenutosi a Napoli, alla presenza del vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci. L’iniziativa promuove la prevenzione “a 360 gradi in ogni fase della vita per contrastare il fenomeno dell’espansione degli anni vissuti in cattiva salute”.

Nei giorni 26 e 27 novembre, nella città campana sono stati offerti screening gratuiti in 12 aree di salute. Il modello prevede controlli multidimensionali che spaziano dalla prevenzione vaccinale alla salute cardiovascolare, dall’area cognitiva a quella socio-emozionale. Ogni cittadino compila un questionario iniziale; se l’esito è positivo, riceve subito i risultati, altrimenti viene indirizzato agli approfondimenti specialistici. L’obiettivo è portare la medicina di prossimità fuori dagli ospedali, superando le barriere logistiche e culturali che allontanano molti dalla prevenzione.