Corrado Augias è morto a 91 anni: carriera tra tv, giornalismo e libri

Corrado Augias è morto a 91 anni: carriera tra tv, giornalismo e libri

Scrittore, giornalista e conduttore televisivo, Corrado Augias si è spento a 91 anni dopo oltre sessant'anni di carriera tra tv, carta stampata e libri.

È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, all’età di 91 anni. Per oltre sessant’anni è stato una delle figure più riconoscibili della cultura italiana, capace di muoversi tra televisione, quotidiani e letteratura con la stessa curiosità per le storie e per i personaggi.

Dagli esordi in Rai al lavoro da corrispondente

Nato a Roma, Augias entrò in Rai nel 1960 dopo aver frequentato l’avanguardia teatrale romana.

Tra il 1966 e il 1968 fu corrispondente da New York, poi si trasferì a Parigi, dove seguì la vita politica e culturale francese per L’Espresso e Panorama. Nel novembre 1975 tornò negli Stati Uniti come inviato per la Repubblica, quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, e vi restò legato per decenni. Dal 2001 al 2021 curò inoltre la rubrica delle lettere dei lettori, rispondendo a quasi seimila messaggi.

Telefono giallo e i programmi di divulgazione

Il pubblico lo ricorda soprattutto per la televisione. Nel 1987, su invito dell’allora direttore di rete Angelo Guglielmi, ideò e condusse su Rai 3 Telefono giallo, programma dedicato ai casi irrisolti e ai delitti che avevano colpito l’opinione pubblica. Nella puntata sulla strage di Ustica del 6 maggio 1988, un ufficiale intervenne in diretta con particolari che riaccesero l’attenzione investigativa sulla tragedia.

Seguirono Babele, Enigma, Le storie – Diario italiano, Visionari, Quante storie e Città segrete.

Romanzi, saggi e impegno pubblico

Accanto al lavoro giornalistico, Augias scrisse romanzi, saggi storici e opere teatrali. La trilogia dedicata a Giovanni Sperelli, con Quel treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro e L’ultima primavera, unì ricostruzione storica e romanzo d’intrigo. Nel 1994 fu eletto al Parlamento europeo con il Partito Democratico della Sinistra. Si impegnò anche per i diritti civili, sostenendo l’eutanasia e l’associazione Luca Coscioni.