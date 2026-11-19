"Supereranno i cristiani nel mondo", i musulmani in Italia saranno il 14,5% e...

"Supereranno i cristiani nel mondo", i musulmani in Italia saranno il 14,5% e...

Il cristianesimo potrebbe perdere nei prossimi decenni il primato di religione più diffusa al mondo, lasciando spazio a una crescita sempre più rapida dell’islam. A delineare questo scenario è una nuova ricerca del Pew Research Center, che analizza l’evoluzione demografica delle principali confessioni religiose fino al 2070, con previsioni significative anche per l’Italia e l’Europa.

Secondo le stime, il sorpasso dei musulmani sui cristiani potrebbe avvenire già entro il 2035, mentre nei prossimi decenni cambieranno anche gli equilibri tra credenti e non credenti.

Religioni nel mondo, il sorpasso dell’islam sul cristianesimo entro il 2035

Il cristianesimo potrebbe perdere nei prossimi anni il primato di religione più diffusa al mondo.

Secondo le proiezioni del Pew Research Center, entro il 2035 i musulmani potrebbero superare i cristiani per numero di fedeli, nonostante entrambe le confessioni siano destinate a crescere. Lo scenario emerge da uno studio che analizza l’evoluzione demografica e religiosa globale fino al 2070, prendendo in considerazione natalità, età media, migrazioni e cambiamenti nell’affiliazione religiosa.

A livello mondiale, la popolazione aumenterà del 29% tra il 2020 e il 2070, ma la crescita sarà più marcata per i musulmani, stimati in aumento dell’80%, contro il 30% dei cristiani. Se le tendenze attuali dovessero confermarsi, entro il 2070 si conteranno oltre 3,6 miliardi di musulmani e poco meno di 3 miliardi di cristiani. A incidere è soprattutto la diversa struttura demografica: tra il 2020 e il 2025 il tasso di fertilità musulmano è stato di 3,1 figli per donna, contro i 2,5 delle cristiane. Nello stesso periodo sono nati circa 252 milioni di bambini da madri musulmane e 208 milioni da madri cristiane. Anche l’età mediana contribuisce a questa dinamica, con 24 anni per i musulmani e 33 per i non musulmani.

Italia ed Europa, come cambierà la presenza dei fedeli nei prossimi decenni

La trasformazione degli equilibri religiosi riguarderà anche l’Italia, dove la percentuale di musulmani è destinata ad aumentare, pur restando nettamente inferiore a quella dei cristiani. Nel 2020 questi ultimi rappresentavano l’80,5% della popolazione, mentre i musulmani si fermavano al 4,4%. Le proiezioni indicano che nel 2030 le quote scenderanno e saliranno rispettivamente al 76% e al 6,2%, nel 2040 al 71,5% e al 7,9%, fino ad arrivare nel 2050 al 67,2% e al 9,8%. Nel 2060 la presenza islamica raggiungerà il 12,1%, mentre nel 2070 il rapporto sarà di circa tre cristiani per ogni musulmano, con percentuali pari al 58% e al 14,5%.

Anche in Europa è previsto un cambiamento significativo: la popolazione complessiva dovrebbe diminuire del 17%, passando da 753 a 628 milioni di abitanti, mentre la componente cristiana scenderà dal 67% al 52%. A favorire questa tendenza saranno la bassa natalità, l’invecchiamento e l’abbandono della fede. I non affiliati a una religione cresceranno invece dal 25% al 33%, diventando maggioranza in Francia, con il 53%, e nel Regno Unito, con il 52%. Il calo dei cristiani sarà particolarmente evidente anche in Spagna, dal 69% al 41%, e in Francia, dal 47% al 25%. L’immigrazione contribuirà a contenere la flessione, senza riuscire però a compensarla.

Africa subsahariana protagonista della crescita cristiana, il Pakistan guiderà l’islam

Nei prossimi decenni il continente africano avrà un peso sempre maggiore nella distribuzione mondiale dei fedeli. L’Africa subsahariana potrebbe ospitare entro il 2070 circa un quarto della popolazione globale e oltre la metà dei cristiani presenti nel mondo, compensando il calo registrato in altre aree. La Repubblica Democratica del Congo è destinata a superare gli Stati Uniti per numero di fedeli cristiani, mentre questi ultimi manterranno comunque una maggioranza religiosa cristiana. Per quanto riguarda l’islam, il Pakistan dovrebbe diventare il Paese con il maggior numero di musulmani, seguito da India, Nigeria e Indonesia.