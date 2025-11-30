Tragedia questa mattina, domenica 30 novembre 2025, sulla SS 106: in un terribile incidente stradale hanno perso la vita due giovanissimi, quattro invece le persone rimaste ferite.

Terribile incidente stradale sulla SS 106: due auto coinvolte

Terribile incidente stradale in Calabria questa mattina, domenica 30 novembre 2025, quando, poco prima delle ore 04.00, due auto si sono scontrate sulla Statale 106 Radd Jonica, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza.

Le due vetture, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito, si sono scontrate all’altezza dell’incrocio degli Stombi per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Terribile incidente stradale sulla SS 106: due morti e quattro feriti

Terribile incidente questa mattina presto sulla Statale 106 in Calabria, dove due auto si sono scontrate. Subito sono giunti sul posto i soccorsi ma, per due dei quattro occupanti della Fiat Panda, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso sul posto. I due occupanti dell’Alfa Romeo sono stati estratti dalle lamiere e traferiti all’ospedale di Cosenza. Non sarebbero in gravi condizioni. Si indaga per capire le cause del terribile incidente.