Morte di Matteo Ghirardello, il detenuto aveva un tasso alcolemico elevatissimo: resta da chiarire chi gli abbia procurato l'alcol e in quali circostanze lo abbia assunto.

Nuovi interrogativi sulla morte di Matteo Ghirardello, il detenuto trovato impiccato nel bagno della sua cella nel carcere Due Palazzi di Padova. Gli esami tossicologici hanno rivelato un tasso alcolemico di quasi 1,9 grammi per litro, aprendo ulteriori dubbi sulle ore precedenti al decesso. La Procura indaga per induzione al suicidio, mentre la difesa chiede nuovi accertamenti per chiarire se l’uomo avesse assunto anche sostanze stupefacenti e cosa sia realmente accaduto in carcere.

Matteo Ghirardello trovato morto in carcere, gli esami rivelano un tasso alcolemico elevato

Restano diversi interrogativi sulla morte di Matteo Ghirardello, il 34enne originario di Romano d’Ezzelino, trovato senza vita nel bagno della sua cella nel carcere Due Palazzi di Padova. Come riportato da Rai News, l’autopsia avrebbe individuato nell’impiccamento la causa del decesso, ma le analisi tossicologiche avrebbero fatto emergere un elemento che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi: nel sangue dell’uomo sarebbe stata rilevata una concentrazione di alcol vicina a 1,9 grammi per litro.

Un quantitativo particolarmente elevato, che ha spinto la Procura a interrogarsi su come il detenuto abbia potuto procurarsi e consumare bevande alcoliche durante la permanenza nell’istituto penitenziario. Gli accertamenti sono stati disposti dal pubblico ministero Andrea Girlando, titolare del fascicolo aperto per induzione al suicidio.

L’avvocata che assiste la famiglia intende verificare se nel corpo del 34enne fossero presenti anche sostanze stupefacenti.

I dubbi dei familiari, tuttavia, erano emersi già prima dei risultati dell’autopsia. Nei giorni precedenti alla morte, Ghirardello aveva raccontato di essere stato aggredito e picchiato da altri detenuti, forse per una questione legata a un debito. In una lettera le avrebbe inoltre lasciato un messaggio particolarmente inquietante: «Se mi uccidono ti voglio dare le ultime volontà». Parole che, insieme alle sue preoccupazioni per la propria sicurezza, hanno alimentato i sospetti sulle reali circostanze della tragedia.

Il pestaggio, la paura per la propria incolumità e le ultime telefonate di Matteo Ghirardello all’avvocata

L’aggressione subita in carcere rappresenta uno degli aspetti sui quali si concentrano le indagini. I segni riscontrati sul corpo non sarebbero stati considerati tali da provocare ferite gravi o da spiegare direttamente il decesso, ma resta da chiarire cosa fosse accaduto nei giorni precedenti. Per questo motivo, gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di una decina di detenuti, tra persone che condividevano la cella e gli spazi comuni con Ghirardello e altre che avrebbero potuto conoscere i motivi dell’aggressione. Il 34enne, inizialmente intimorito all’idea di denunciare quanto subito, avrebbe successivamente manifestato la volontà di raccontare i fatti e indicare i responsabili.

Nelle ore precedenti alla morte aveva contattato per tre volte la propria legale. Quest’ultima, preoccupata per la sua situazione, aveva chiesto che venisse trasferito con urgenza in un altro istituto, ma la richiesta non ha fatto in tempo a trovare una soluzione prima della tragedia.

A rendere ancora più difficile la ricostruzione di quanto accaduto è il quadro personale del detenuto. Nonostante le difficoltà degli ultimi giorni, Ghirardello sembrava avere davanti a sé prospettive incoraggianti: il termine della pena era previsto per il 2028, mentre a breve avrebbe potuto iniziare un’attività lavorativa presso un’azienda, con maggiori possibilità di trascorrere periodi fuori dal carcere.