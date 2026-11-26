La morte di Gianni De Gennaro ha lasciato sgomenti tutti dai rappresentanti politici sino ai colleghi che hanno combattuto con lui le più grandi sfide della Polizia negli ultimi 40 anni, un uomo che ha servito lo stato cercando sempre di fare il proprio lavoro al meglio ma che era stato soffocato dal peso di una condanna, da lui ritenuta ingiusta, che lo ha spinto ad atto forte ed inatteso.

Morte De Gennaro, si attende l’autopsia, lunedì i funerali

Sulla morte di Gianni De Gennaro vi sono ancora molti misteri da risolvere, alcuni di questi purtroppo saranno destinati a rimanere tali, tuttavia un quadro migliore rispetto alle sue ultime ore e sulla data esatta del decesso potrà arrivare dall’autopsia.

Questa sarà fatta nelle prossime ore e permetterà di stabilire con esattezza quando è avvenuto il suicidio, se nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 o all’alba di sabato, come è stato inizialmente comunicato appena scoperta la sua morte.

Intanto è confermata la data dei funerali, questi si terranno lunedì 30 novembre, nella basilica Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma con inizio alle ore 12.

Saranno presenti molte personalità dell’attuale governo oltre a volti che hanno conosciuto e lavorato con De Gennaro.

Morte De Gennaro, cosa è emerso dai filmati di videosorveglianza

Arrivano ulteriori elementi in grado di capire come ha vissuto gli ultimi istanti di vita Gianni De Gennaro e a fornirgli è il TG regionale della Toscana come riporta Rainews.it.

Dai filmati mostrati si vede l’ex capo della Polizia salutare i suoi cani e recarsi nella depandance dove poi è stato trovato morto. In mano una busta contenente dei fogli che si presume possano essere le quattro lettere che sono state trovate accanto al corpo, due private indirizzate alla famiglia e al custode della tenuta maremmana e due pubbliche: una al PM di Caltanissetta De Luca e l’altra pronta per essere pubblicata – pubblicazione avvenuta quest’oggi dal Corriere della Sera.

Assieme alle lettere nella busta anche l’hard disk, chiamato da De Gennaro “oggetto dei desideri” che in realtà non contiene segreti ma i documenti raccolti durante la sua prolifica carriera.