Tragedia nella mattinata di giovedì 26 novembre a Monza, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme all’interno di un parcheggio. All’arrivo dei soccorritori, la drammatica scoperta: nell’abitacolo è stato trovato il corpo carbonizzato di una persona. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’intervento dei soccorsi e le indagini sulla dinamica dell’incendio mortale

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, inviati da Areu in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica. Una volta raggiunto il parcheggio, però, non c’è stato nulla da fare: è stato possibile soltanto constatare il decesso della persona che si trovava nell’abitacolo.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona, e gli agenti della polizia locale di Monza, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Restano ancora da chiarire le circostanze in cui è divampato l’incendio e l’identità della vittima. Gli investigatori sono al lavoro per fare luce sulla tragedia.

Auto in fiamme a Monza, una persona trovata carbonizzata: tragedia in un parcheggio

L’allarme è scattato intorno alle 10.40 in via Carnia, all’altezza dell’incrocio con via Caravaggio, nel quartiere San Rocco, dove era stata segnalata un’automobile avvolta dalle fiamme. Come riportato da Monza Today, una volta raggiunto il veicolo, i soccorritori hanno fatto una tragica scoperta: nell’abitacolo si trovava il corpo di una persona carbonizzata. Al momento non sono state ancora rese note le generalità della vittima e non è stato possibile confermarne ufficialmente l’identità. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, tra le prime ipotesi investigative ci sarebbe quella del suicidio: stando a una ricostruzione iniziale, l’automobilista si sarebbe chiuso all’interno della vettura per poi appiccare il fuoco. Si tratta, tuttavia, di una dinamica ancora da verificare.