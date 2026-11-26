“Oggi dobbiamo parlare sempre più di gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico, di uno stato di salute profondamente interconnesso. Diabete, obesità e malattie cardiovascolari e renali sono sempre più legati da un unico filo clinico e impongono un cambio di paradigma nell’assist...

“Oggi dobbiamo parlare sempre più di gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico, di uno stato di salute profondamente interconnesso. Diabete, obesità e malattie cardiovascolari e renali sono sempre più legati da un unico filo clinico e impongono un cambio di paradigma nell’assistenza.”. Lo ha detto Salvatore Corrao, direttore della Medicina interna dell’Arnas Civico di Palermo, a margine del tavolo clinico-istituzionale “Gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico”, che si è svolto a Palermo, a Palazzo dei Normanni, organizzato da Summeet con il contributo non condizionante di Bayer.

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