Incidente a Firenze, scontro fatale tra auto e scooter: chi era il 25enne

Incidente a Firenze, scontro fatale tra auto e scooter: chi era il 25enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio del 25 novembre a Firenze, dove uno scontro tra un’auto e uno scooter è costato la vita a un giovane 25enne. L’impatto è avvenuto in via Magellano, all’incrocio con via Benedetto Dei. Inutili i tentativi di soccorso, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Lo scontro tra lo scooter e un’auto, inutili i soccorsi: indagini sulla dinamica

Per cause ancora da chiarire, lo scooter condotto dal 25enne si è scontrato frontalmente con una Chevrolet Spark, che procedeva nella direzione opposta. Al volante dell’utilitaria si trovava una donna di 29 anni, successivamente accompagnata in ospedale per essere sottoposta ad alcuni accertamenti.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ma ogni tentativo di soccorrere il giovane si è rivelato inutile.

Dopo l’incidente, la polizia municipale ha disposto la chiusura del tratto stradale per circa due ore, così da consentire l’intervento dei sanitari, la rimozione dei veicoli e l’esecuzione dei rilievi. Gli agenti sono ora impegnati a ricostruire quanto accaduto e a individuare le cause dello scontro.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche le testimonianze raccolte sul posto e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Incidente tra auto e scooter a Firenze, morto 25enne: chi era la vittima

Come riportato da Arezzo Notizie, aveva soltanto 25 anni Alberto Marrangoni, il giovane rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre a Firenze. Il ragazzo, studente fuorisede nel capoluogo toscano, era originario di Lucignano, in provincia di Arezzo, dove risiede la sua famiglia. Il drammatico episodio si è verificato poco dopo le 17, all’incrocio tra via Magellano e via Benedetto Dei, dove il giovane stava percorrendo la strada in sella al proprio scooter.