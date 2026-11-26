Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia di Stato, è morto il 21 novembre per suicidio. Il suo corpo è stato trovato nella casa di campagna che aveva in Maremma. Nei giorni successivi sono emersi il contenuto di alcune lettere da lui scritte prima di morire e il ruolo che aveva nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta.

Il 24 novembre, nella sede dei Ris di Roma, i Carabinieri hanno esaminato per la prima volta i reperti sequestrati nella casa toscana. Tra questi ci sono quattro lettere manoscritte e firmate dall’ex prefetto, insieme a un hard disk.

A chi sono indirizzate le lettere

Una lettera è destinata ai familiari. Un’altra è indirizzata al custode della tenuta, Giuseppe Soccu.

La terza è per Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, lo stesso magistrato che aveva chiesto l’arresto di De Gennaro. L’ultima lettera è stata scritta per essere resa pubblica.

Il testo integrale non è stato divulgato. Chi ha letto le missive riferisce di toni particolarmente duri.

La lettera-testamento, indirizzata “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico”, si apre con una frase: “Questo è il mio testamento morale”.

Nel messaggio De Gennaro scrive: “Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire”. Il documento è composto da otto pagine.

Le accuse della Procura di Caltanissetta

De Gennaro era indagato per depistaggio aggravato dall’agevolazione mafiosa. L’inchiesta riguarda gli accertamenti sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Secondo l’ipotesi della Procura, l’ex prefetto avrebbe esercitato, attraverso alcuni collaboratori, pressioni sull’ex pentito Salvatore Contorno perché non rendesse dichiarazioni ai magistrati. Gli veniva contestato anche l’occultamento e la distruzione di documentazione cartacea e informatica.

Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari, ritenendo non dimostrato il collegamento tra le condotte contestate e le indagini sulla strage. La Procura ha presentato appello al tribunale del Riesame.

L’hard disk e la versione di De Gennaro

Nella lettera lasciata insieme al supporto informatico, De Gennaro scrive: “Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano”. Aggiunge: “Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita”.

Secondo la sua versione, l’archivio informatico nasce dall’esigenza di liberarsi di decine di faldoni cartacei accumulati in quattro decenni di attività. Le carte sarebbero state digitalizzate con l’aiuto della sua segretaria. Il secondo dispositivo sarebbe stato invece affidato a un amico, dopo che il primo era stato copiato su un apparecchio nuovo con l’aiuto del figlio.

De Gennaro non nega di aver cercato di impedire che gli investigatori acquisissero la documentazione, ma ne dà una spiegazione diversa: “Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto”.

Gli incarichi e i rapporti con la politica

Nel testamento morale De Gennaro cita quattro ex presidenti del Consiglio, Romano Prodi, Giuliano Amato, Enrico Letta e Giuseppe Conte, e l’ex sottosegretario Gianni Letta. Scrive di non aver mai chiesto nomine per sé: “Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”.

Nelle lettere afferma di aver cercato di sottrarsi agli incarichi ai vertici di Finmeccanica, della Banca Popolare di Bari e di Eurolink. Riguardo al licenziamento dalla guida della Polizia di Stato, nel 2007, accusa Romano Prodi, scrivendo di aver appreso la decisione da una risposta in un “question time”.

Lo stesso De Gennaro chiede la conferma di quanto sostiene interpellando la politica. Prima di morire ha chiesto scusa alle persone coinvolte nell’inchiesta: “Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando”.

Autopsia e funerali

L’autopsia sul corpo dell’ex prefetto è fissata per venerdì 27 novembre. I funerali si terranno tra lunedì e martedì nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma.

Le lettere e gli altri reperti sono ora nella disponibilità della Procura di Grosseto, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha avviato accertamenti. La Procura di Caltanissetta potrebbe acquisire le carte se risultassero pertinenti all’inchiesta sui depistaggi, che prosegue nei confronti di altri quattro indagati. La Commissione parlamentare Antimafia valuterà l’acquisizione degli atti ritenuti utili.