Un giudice federale statunitense ha bloccato il tentativo di donald trump di limitare lo ius soli, cioè il diritto alla cittadinanza per chi nasce sul territorio nazionale. È la seconda volta che un giudice federale ferma questo progetto dell’ex presidente.
La decisione è stata resa nota il 26 novembre 2026. Il provvedimento riguarda gli ordini esecutivi firmati ad agosto, che puntavano a restringere la cittadinanza per nascita.
Il Quattordicesimo emendamento al centro della sentenza
Il giudice Christopher Cooper ha motivato la decisione in un’opinione di 67 pagine. Secondo il giudice, il 14mo emendamento della Costituzione garantisce la cittadinanza praticamente a tutti i bambini nati negli Stati Uniti.
Nel documento, Cooper spiega che questa interpretazione costituzionale impedisce al governo di restringere il diritto in base a disposizioni esecutive.
La corte ha respinto le argomentazioni di chi sosteneva che l’interpretazione storica dell’emendamento potesse essere modificata.
Gli ordini di agosto e il turismo delle nascite
La corte impedirà alle autorità federali di dare esecuzione agli ordini esecutivi di agosto. Quei decreti intendevano limitare la cittadinanza per nascita e contrastare quello che l’amministrazione chiamava “turismo delle nascite”.
Il provvedimento mirava a scoraggiare le donne straniere dal raggiungere gli Stati Uniti per partorire e ottenere la cittadinanza per i propri figli. Con il blocco disposto dal giudice Cooper, queste misure non potranno essere applicate nel breve termine.
Le prossime battaglie legali
La sentenza apre la strada a nuovi ricorsi sulla cittadinanza. Il Quattordicesimo emendamento resta il riferimento giuridico della questione, mentre il dibattito politico sulle conseguenze demografiche prosegue.
Per chi si opponeva alle restrizioni, la decisione ribadisce con forza la certezza del diritto per i neonati negli Stati Uniti. Il caso, però, non è chiuso: ulteriori cause potrebbero portare il tema davanti ai tribunali nei prossimi mesi.