Un consorzio guidato da Todd Boehly e sostenuto dalla U.S. International Development Finance Corp. ha firmato un accordo per acquisire gli asset energetici internazionali di Lukoil. L'operazione, che scambia titoli russi con infrastrutture critiche in 11 paesi, attende ora il via libera del Tesoro USA e dell'OFAC per entrare in vigore, segnando un cambio di influenza strategica a favore di Washington.

Mercoledì è stato firmato un accordo vincolante tra un consorzio guidato dal miliardario statunitense Todd Boehly e la compagnia petrolifera russa Lukoil. L’intesa prevede l’acquisizione delle attività energetiche internazionali del colosso moscovita, attualmente soggetto a sanzioni. A sostenere l’operazione vi è la U.S. International Development Finance Corp. (DFC), il braccio finanziario globale del governo americano.

La struttura dello scambio azionario

Secondo quanto dichiarato da Boehly e da un funzionario della DFC, il meccanismo si basa sullo scambio di titoli Lukoil per un valore nominale di 10 miliardi di dollari contro il portafoglio di asset esteri della società. Questa soluzione nasce dopo oltre un anno di negoziazioni complesse. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che ha imposto le sanzioni su Lukoil nell’, sottoporrà l’accordo a una revisione approfondita per garantire che la sicurezza nazionale americana non sia compromessa.

L’approvazione definitiva dipende dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC). Fonti vicine al processo indicano che la valutazione richiederà tempo data l’estensione geografica degli asset coinvolti, che includono operazioni in 11 paesi con una produzione giornaliera di circa 350.000 barili di petrolio, raffinerie nei Paesi Bassi, in Bulgaria e Romania, nonché una vasta rete di distributori di carburante, anche negli Stati Uniti.

Interessi strategici e distribuzione dei profitti

Se approvato, l’accordo consentirà agli Stati Uniti di ricevere una quota dei profitti futuri generati dagli asset acquisiti. Questo trasferimento mira a ridurre la capacità di Mosca di finanziare lo sforzo bellico in Ucraina e a sostituire l’influenza russa con quella americana in mercati strategici. Un funzionario della DFC ha sottolineato come “Moving strategic energy infrastructure assets into U.S. or allied partners’ hands is a key policy priority of the administration”.

La partecipazione della DFC garantirà agli Stati Uniti un ruolo nel consiglio di amministrazione della nuova entità e una share sui profitti netti, calcolata dopo che gli investitori privati del consorzio avranno recuperato il capitale investito e ottenuto un rendimento concordato. I titoli scambiati, detenuti precedentemente da fondi americani e britannici e da banche depositarie per conto di piccoli investitori, erano stati congelati e svalutati a seguito dell’invasione dell’Ucraina nel 2022.

Boehly ha spiegato la logica finanziaria dell’operazione affermando: “We’re basically exchanging shares that are worthless to Americans. for cash that is going back to them”. Ha inoltre evidenziato come questi asset siano posizionati nel “Middle Corridor”, una rotta cruciale che collega l’Asia Centrale all’Europa passando a sud della Russia e a nord dell’Iran.

Dinamiche del consorzio e precedenti falliti

Il gruppo acquirente include, oltre alla Eldridge di Boehly, la banca Xtellus Partners e la Catena Investment Holding degli Emirati Arabi Uniti. Due partner iniziali, i fratelli Al-Khayyat e la International Holding Company di Abu Dhabi, si sono ritirati la settimana scorsa. La loro uscita elimina potenziali conflitti di interesse legati ai legami commerciali con Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, un aspetto che avrebbe potuto attirare scrutinii politici nel nuovo Congresso.

Non è la prima volta che tentativi simili vengono avviati. In passato, Gunvor (poi rinominata Centalion) aveva visto rifiutare la propria offerta dopo che il Segretario al Tesoro Scott Bessent aveva definito la controparte “the Kremlin’s puppet”. Anche Carlyle Group aveva firmato un accordo preliminare a gennaio, senza però ottenere la licenza OFAC necessaria per finalizzare l’acquisto.

Per evitare che Lukoil riceva un guadagno immediato, le azioni scambiate saranno trattenute in un conto escrow negli Emirati Arabi Uniti fino all’ottenimento delle approvazioni regolatorie. Boehly ha stimato che la chiusura definitiva dell’operazione potrebbe richiedere fino a un anno, durante il quale la nuova società verrà rinominata.