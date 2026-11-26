Scossa di terremoto all'alba, boato e paura tra i residenti: cosa è successo

Scossa di terremoto all'alba, boato e paura tra i residenti: cosa è successo

La terra torna a tremare ai Campi Flegrei, dove una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore di giovedì 26 novembre 2026. Il sisma, accompagnato da un boato che ha svegliato diversi residenti, è stato avvertito anche in alcune zone di Napoli.

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.3 all’alba: boato avvertito anche a Napoli

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata all’alba di giovedì 26 novembre 2026 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, avvenuto alle 4.16, è stato percepito distintamente a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli, svegliando numerosi residenti. A confermare l’evento è stato il Comune di Pozzuoli, che ha diffuso una comunicazione sulla base dei dati ricevuti dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV.

La magnitudo stimata è di 2.3, con un margine di incertezza di 0.3, mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 3,75 chilometri di profondità, nel golfo di Pozzuoli.

Epicentro nel golfo di Pozzuoli, numerose segnalazioni dei cittadini: nessun danno

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, il movimento tellurico potrebbe essere stato accompagnato da un forte boato, avvertito soprattutto dagli abitanti delle località più vicine all’epicentro.

Numerose le testimonianze apparse sui social network nelle ore successive, con diversi cittadini che hanno raccontato di essere stati svegliati improvvisamente dal rumore, seguito dalla vibrazione.

Per individuare la posizione del sisma sono state utilizzate 23 stazioni della rete di monitoraggio. Il Comune più vicino all’epicentro risulta essere Bacoli, a circa 5 chilometri, seguito da Pozzuoli (7 km), Monte di Procida (8 km), Quarto (9 km) e Napoli (10 km). Non si segnalano, al momento, danni a persone o cose. La scossa si inserisce nel quadro dell’attività sismica che interessa da tempo la caldera flegrea, legata al fenomeno del bradisismo, caratterizzato dal lento sollevamento e abbassamento del suolo.