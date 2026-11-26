Le tre più grandi quotazioni della storia hanno perso terreno dopo l'esordio, mentre le borse europee e Wall Street chiudono in rosso.

Le tre più grandi quotazioni della storia, Anthropic, SpaceX e Sk Hynix, sono scese sotto il prezzo di debutto in Borsa. Nella prima seduta le tre società avevano guadagnato molto: Sk Hynix era salita del 13%, SpaceX del 20% e Anthropic del 17%. Nei giorni successivi i titoli sono tornati verso il valore iniziale e poi hanno continuato a scendere, fino a perdere il 31% per Sk Hynix, il 14% per SpaceX e il 6% per Anthropic.

Il calo arriva in una fase difficile per i mercati. Nella stessa giornata Wall Street è scesa con forza, guidata dal comparto tecnologico, e anche l’Europa ha chiuso in perdita. Gli investitori temono che gli investimenti nell’intelligenza artificiale non riescano a produrre ritorni sufficienti a giustificare le valutazioni raggiunte.

Una quota ridotta del capitale collocata in Borsa

Anthropic, SpaceX e Sk Hynix hanno raccolto somme molto elevate, ma hanno collocato sul mercato solo una piccola parte del proprio capitale. Per Anthropic la quota è del 7,2%, per SpaceX del 4,2% e per Sk Hynix del 2,5%.

Con una quota così ridotta, la domanda degli investitori è rimasta in gran parte insoddisfatta durante l’offerta iniziale.

Quella domanda si è riversata sui titoli nelle prime negoziazioni, spingendo i prezzi al rialzo. Il Financial Times ha osservato che le mini-quotazioni portano spesso a una sopravvalutazione delle azioni, perché il prezzo è fissato solo su una piccola porzione del capitale.

Anche il momento scelto per l’approdo è stato sfavorevole. Da anni il mercato è euforico per l’intelligenza artificiale, ma ora cresce il dubbio sulla sua sostenibilità economica e finanziaria. Gartner, società di ricerca, stima che gli investimenti nelle infrastrutture per l’AI arriveranno a 7.000 miliardi di dollari nel 2030, mentre i ricavi dell’intera industria non supereranno i 3.600 miliardi nella stessa data. Il divario di oltre 3.400 miliardi potrebbe colpire più duramente le aziende più fragili.

Bilanci, spese e il confronto con i giganti

Secondo le stime citate nel materiale, SpaceX e Anthropic dovrebbero chiudere l’anno con circa 50 miliardi di ricavi complessivi. Amazon e Google, per confronto, superano rispettivamente gli 800 e i 400 miliardi di fatturato. Anthropic ha inoltre assunto impegni di spesa per 900 miliardi fino al 2045, e SpaceX per 235 miliardi fino al 2030.

Per coprire costi e investimenti, le due società devono tornare periodicamente sul mercato dei capitali. Le opzioni a disposizione sono emettere nuove azioni, che ridurrebbe il valore delle partecipazioni dei soci attuali, oppure collocare nuovo debito, che aumenterebbe il peso degli interessi in una fase di tassi elevati.

Jay Ritter, professore dell’Università della Florida, sostiene che le tre società sono arrivate in Borsa “troppo tardi”. Nvidia si è quotata nel 1999 con una capitalizzazione di 350 milioni di dollari e oggi vale oltre 3.700 miliardi, nonostante la recente correzione. Per ottenere un ritorno comparabile, Anthropic dovrebbe raggiungere una capitalizzazione di 9 milioni di miliardi di dollari, e Nvidia di 15 milioni di miliardi.

Nvidia, dazi e la seduta di Wall Street

Nell’ultima seduta il Nasdaq è arrivato a perdere oltre il 4% prima di recuperare parte del calo, mentre l’S&P 500 è sceso fino al 3%. A pesare sono stati soprattutto i titoli dei produttori di semiconduttori. Nvidia ha perso quasi l’8% nel momento peggiore, dopo il forte recupero seguito al reintegro di Jensen Huang come amministratore delegato.

S&P ha messo sotto osservazione il rating AA della società con outlook negativo, il che significa che potrebbe essere declassata entro 90 giorni. L’agenzia ha spiegato: “Riteniamo che la lunga permanenza in carica di alcuni membri possa averne compromesso l’indipendenza”. Il ministro della Giustizia, Todd Blanche, ha dichiarato che il ceo non è al centro di nessuna indagine e che non ci sono prove che abbia violato la legge.

Sul mercato pesano anche i nuovi dazi annunciati dalla Casa Bianca contro numerosi partner commerciali, tra cui Unione Europea, Cina, Giappone e Corea del Sud. Il timore è che l’escalation commerciale aumenti i costi delle imprese, rallenti la crescita e spinga i prezzi. Il rischio che la Federal Reserve mantenga i tassi elevati più a lungo pesa in particolare sulle società tecnologiche. Il Vix, l’indice della volatilità attesa a Wall Street, è rimasto sopra quota 30, oltre il doppio dei livelli di settembre.

In Europa Piazza Affari ha chiuso a -1,8%, il Dax di Francoforte a -1,37% e il Cac 40 di Parigi a -0,05%. Lo Stoxx 600 ha perso lo 0,67%.