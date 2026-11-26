(Adnkronos) - Le lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima della morte sono state scritte effettivamente dall'ex capo della Polizia. E' quanto emerge dai primi risultati degli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto dopo il suicidio dell’ex prefetto, avvenuto sabato 21 novembre nella su...

(Adnkronos) – Le lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima della morte sono state scritte effettivamente dall’ex capo della Polizia. E’ quanto emerge dai primi risultati degli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto dopo il suicidio dell’ex prefetto, avvenuto sabato 21 novembre nella sua proprietà in Maremma. E, al termine degli accertamenti ancora in corso nell’ambito del procedimento che ipotizza, a carico di ignoti al momento, il reato di istigazione al suicidio, saranno restituite in originale ai familiari che, in qualità di eredi, potranno disporne nelle forme dovute, compresa l’eventuale autorizzazione alla loro pubblicazione.

Le verifiche calligrafiche sui documenti recuperati nell’abitazione hanno confermato che gli scritti sono autografi, secondo quanto riferito all’Adnkronos da fonti vicine al dossier.

Tra questi figurerebbe anche una lettera dai toni particolarmente critici nei confronti di Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta e responsabile dell’indagine che aveva coinvolto De Gennaro nelle settimane precedenti alla sua morte.

﻿Per quanto riguarda l’eventuale interesse alla conoscenza del contenuto degli scritti di De Gennaro e del materiale informatico sequestrato, anche le procure di Caltanissetta e Firenze potranno accedere su istanza alla Procura procedente che è quella grossetana.

L’ex capo della Polizia era finito sotto indagine con l’ipotesi di depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulla strage di via D’Amelio, l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 nel quale furono uccisi Paolo Borsellino e cinque componenti della sua scorta.

Pochi giorni prima della tragedia, la Procura nissena aveva avanzato una richiesta di misura cautelare nei confronti dell’ex prefetto. Il gip aveva tuttavia respinto l’istanza, giudicando insufficienti gli elementi disponibili per disporre gli arresti domiciliari.

Si tratta di quattro lettere, due buste sigillate e un hard disk, rinvenuti nella villa e sequestrati dai magistrati grossetani.

Gli scritti sarebbero indirizzati alla moglie Carla e ai figli Giulio e Francesco, al custode della proprietà Giuseppe Soccu, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e all’opinione pubblica, attraverso una lettera accompagnata dall’indicazione “per chi vorrà pubblicarla”. Nei documenti destinati al magistrato nisseno e alla pubblicazione, De Gennaro avrebbe affrontato le contestazioni mosse dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio, respingendo le accuse e rivendicando la correttezza del proprio operato. Alla moglie e ai figli avrebbe invece affidato parole di affetto, e al custode e amico avrebbe lasciato indicazioni sulla gestione della proprietà, dell’azienda agricola e degli animali.

Prima della restituzione dovranno essere completate le verifiche investigative, tra cui gli accertamenti calligrafici sui manoscritti e gli approfondimenti sul materiale sequestrato. Gli scritti sono stati aperti nella giornata di martedì 24 novembre nella sede del Ris di Roma alla presenza della procuratrice di Grosseto, Maria Navarro, e dei sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. Le lettere sono inoltre oggetto di interesse investigativo per gli eventuali elementi che potrebbero contenere in relazione alle contestazioni della Procura di Caltanissetta, che aveva indagato De Gennaro per depistaggio, e agli altri filoni d’indagine sulle stragi mafiose del 1993 condotti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze. La procuratrice di Firenze, Rosa Volpe, ha già aperto un fascicolo per valutare eventuali elementi utili per le inchieste sulle stragi mafiose a Firenze, Roma e Milano nel 1993. Riguardo all’attività in corso alla Dda, Volpe si è limitata finora a ricordare che “verrà valutato se, nelle lettere scritte da De Gennaro, ci siano elementi di interesse per le inchieste di nostra competenza sulle stragi”, ribadendo di non aver avuto ancora conoscenza del contenuto degli scritti.

Un altro passaggio fondamentale prima dell’eventuale dissequestro delle lettere, sarà l’autopsia che sarà eseguita venerdì 27 novembre all’ospedale fiorentino di Careggi da due medici legali, Beatrice Defraia, direttrice facente funzioni dell’istituto di medicina legale di Careggi, e Andrea Paterna, dell’istituto di medicina legale di Siena. Una doppia nomina non ordinaria, che ricalca quanto già avvenuto sabato scorso, quando entrambe le specialiste erano intervenute per la prima ispezione cadaverica sul corpo di De Gennaro nel casale in Maremma.

Anche la scelta di Careggi risponde alla delicatezza del caso e alla necessità di disporre di strumentazioni adeguate per gli accertamenti. Il carro funebre, inizialmente diretto verso Grosseto, ospedale territorialmente competente ma ritenuto non attrezzato per un esame di tale complessità, è stato infatti dirottato verso Firenze, anziché fermarsi al policlinico di Siena. L’autopsia dovrà contribuire a chiarire le cause e a definire con maggiore precisione l’ora del decesso, attualmente ipotizzato tra le 5 e poco prima delle 8 di sabato scorso, quando il corpo senza vita di De Gennaro è stato scoperto dal custode della tenuta riverso sul pavimento in una delle due dependance della villa. L’ex capo della polizia si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia partito da una pistola Ruger 380, legalmente detenuta.

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