Nel corso della discussione sulla legge di Bilancio 2027, le amministrazioni regionali hanno manifestato chiara opposizione al finanziamento aggiuntivo di 500 milioni destinato alla sanità. Il coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni, Massimo Fabi, ha definito tale cifra palesemente insufficiente per fronteggiare le esigenze strutturali del Servizio sanitario nazionale.

Le Regioni dichiarano l’impossibilità di contribuire con risorse proprie

Fabi ha sottolineato che le regioni sono già allo stremo dei bilanci e non possono sostenere ulteriori contributi. «Le Regioni sono già allo stremo», ha ribadito, escludendo qualsiasi possibilità di finanziare il nuovo stanziamento tramite contributi regionali. La proposta, quindi, si concentra su una redistribuzione delle risorse già previste a livello statale.

Riconversione del voucher da 1,6 miliardi per gli over-75

Un’alternativa concreta suggerita dalle Regioni è la riconversione dell’importo di 1,6 miliardi destinato al voucher sanitario per gli over-75. Il provvedimento prevede un buono del valore di 300 euro per circa 5,46 milioni di anziani, utile all’acquisto di prestazioni sanitarie.

Secondo il coordinatore, questo dispositivo alimenterebbe la sanità privata senza rafforzare la capacità del sistema pubblico. Spostare l’intero stanziamento al Fondo sanitario nazionale rappresenterebbe, a suo avviso, “una soluzione valida” e “un importante segnale politico”.

Il contesto finanziario più ampio e le richieste salariali

Il disaccordo sui 500 milioni è solo la punta dell’iceberg. La Conferenza delle Regioni ha presentato emendamenti che chiedono circa 18 miliardi di euro aggiuntivi per il triennio 2027-2029, con una domanda di 6,8 miliardi solo per l’anno 2027. Il governo, invece, prevede un incremento del Fondo sanitario nazionale di 3,4 milliardi, portandolo a 146,3 miliardi. Parallelamente, le regioni richiedono investimenti significativi per il personale: 1,1 miliardi per gli infermieri, al fine di ridurre il divario di circa 13 000 euro rispetto alla media europea (36.560 euro contro 49.727 euro); e 1,4 miliardi per i medici, per colmare una differenza di oltre 15 000 euro rispetto alla media europea (92.756 euro contro 108.000 euro). Queste richieste mirano a garantire la continuità dei servizi, a migliorare le retribuzioni e a rendere più attraente la professione sanitaria in Italia.

Le Regioni chiedono che le risorse statali vengano impiegate in maniera più strategica, privilegiando il rafforzamento del sistema pubblico piuttosto che incentivi individuali che rischiano di alimentare la sanità privata. La decisione finale dipenderà dal dibattito parlamentare sulla legge di Bilancio 2027 e sulla volontà dell’esecutivo di accogliere le istanze regionali.