Il consolidamento guidato da Carlo Messina chiude un'era storica e proietta il gruppo ai vertici continentali, con nuove responsabilità per imprese e risparmiatori

Lunedì è partita l’offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) di Intesa Sanpaolo sul Monte dei Paschi di Siena, un’operazione destinata a chiudersi il 22 gennaio che gli analisti danno ormai per scontata nel suo esito positivo. Il successo dell’iniziativa, condotta con quella che viene descritta come la “forza tranquilla” della prima banca italiana, non si limita al semplice assorbimento di un istituto concorrente, ma rappresenta il tassello finale di una lunga fase di riorganizzazione del sistema creditizio nazionale.

La chiusura di un’era e l’apertura della partita europea

Secondo Stefano Caselli, dean della Sda Bocconi di Milano, questa mossa segna la fine dell’epoca delle “mille banche”, iniziata con le riforme degli anni ’90, e l’avvio di una nuova sfida continentale. L’acquisizione permette al gruppo guidato da Carlo Messina di raggiungere una dimensione critica per competere a livello europeo, dove è necessario essere posizionati in modo importante per poter contare contro colossi internazionali e affrontare temi complessi come l’intelligenza artificiale e la geopolitica.

La logica sottostante richiama quanto sostenuto dall’ex governatore Carlo Azeglio Ciampi: “rafforzarsi in Italia per essere forti all’estero”.

Le implicazioni macroeconomiche sono evidenti nei numeri che ridisegnano la geografia del credito. Nell’ipotesi aggregativa tra Intesa Sanpaolo e Mps, la rete domestica conterebbe 3.560 sportelli, superando di circa l’83% quella del principale competitor diretto, UniCredit-Commerzbank.

Gli attivi totali raggiungerebbero quota 2.000 miliardi di euro, il valore più alto tra gli scenari esaminati, mentre i ricavi si attesterebbero a 33 miliardi e l’utile netto a 16 miliardi. Questa concentrazione territoriale offre al gruppo una base solida per presidiare il mercato interno, pur mantenendo una proiezione internazionale significativa.

Dal presidio territoriale alle nuove responsabilità industriali

La strategia finanziaria di Intesa Sanpaolo si intreccia inevitabilmente con le sorti del tessuto imprenditoriale, in particolare nelle aree ad alta densità manifatturiera come il Triveneto. L’acquisizione non è solo un’operazione di bilancio, ma un passaggio strutturale che richiede una cura meticolosa del modello di offerta. Come evidenziato dagli esperti, la dimensione da sola non basta: è fondamentale garantire la presenza capillare sui territori per supportare le imprese locali. Il rischio percepito di una riduzione della concorrenza appare mitigato dalla robustezza del nuovo assetto, composto da banche grandi, sane e capaci di operare sia domesticamente che internazionalmente, sotto la vigilanza delle autorità antitrust.

Un aspetto cruciale riguarda il rapporto con il risparmio privato. L’Italia detiene un patrimonio finanziario familiare stimato in 6.400 miliardi di euro. La “nuova” Intesa ha la responsabilità di trasformare questa liquidità in investimenti produttivi, collegando i risparmiatori alle opportunità offerte dal sistema industriale. In questo contesto, il ruolo di Mediobanca, che passerà sotto l’ombrello di Intesa dopo l’opas su Mps, diventa strategico. L’istituto, storicamente legato alle Banche di interesse nazionale (Bin) e definito da Raffaele Mattioli “della Comit e per la Comit”, porta in dote competenze specifiche nella finanza d’impresa e nelle partecipazioni industriali, risorse preziose per accompagnare la crescita delle aziende italiane verso modelli più competitivi.

Implicazioni per la stabilità occupazionale e la competitività

La capacità del gruppo di generare utili consistenti (16 miliardi nell’ipotesi post-acquisizione) fornisce margini per investire in innovazione e capitale umano, fattori chiave per la stabilità occupazionale nel settore bancario e per la competitività delle imprese finanziate. L’operazione, definita da alcuni osservatori come una risposta a dinamiche “sudamericane” del passato o a normative contestate come quella sul superbonus, mira invece a creare un campione stabile e affidabile. La sfida futura sarà bilanciare l’efficienza derivante dalle economie di scala con la necessità di mantenere un dialogo stretto con le comunità locali e le catene di fornitura regionali, assicurando che il rafforzamento patrimoniale si traduca in reale supporto all’economia reale.