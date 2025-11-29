Indagine sul Ministero dell'Economia e la Scalata Strategica a Mediobanca

Recenti sviluppi hanno portato alla luce il coinvolgimento del ministero dell’Economia nella complessa scalata di Monte dei Paschi di Siena (Mps) a Mediobanca. Le indagini, condotte dalla Procura di Milano, hanno visto come protagonisti nomi noti del panorama finanziario italiano, tra cui Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio.

Le accuse e i reati contestati

La Procura ha avviato un’inchiesta per presunti reati di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. Le indagini si concentrano su come i tre indagati abbiano potuto gestire il processo di acquisizione di Mediobanca, omettendo comunicazioni cruciali agli organi di controllo come Consob e Banca Centrale Europea.

Le dinamiche di mercato e le operazioni sospette

Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero orchestrato un’operazione di offerta pubblica di scambio (Ops) che non ha rispettato le normative di trasparenza. Attraverso un collocamento accelerato del 15% delle azioni di Mps, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) avrebbe attuato una manovra per raggiungere il controllo di Mediobanca, strategia che ha sollevato interrogativi sul suo regolare svolgimento.

Il ruolo del ministero dell’Economia

Il Mef è accusato di aver pilotato l’operazione favorendo il piccolo intermediario Banca Akros, nonostante la sua mancanza di esperienza in simili operazioni. Tale scelta ha suscitato sospetti riguardo alla trasparenza del processo e alla possibilità che i soggetti coinvolti avessero già concordato i dettagli della vendita prima della sua ufficializzazione.

Le conseguenze sul mercato

Le notizie riguardanti l’indagine hanno avuto un impatto immediato sulle quotazioni in Borsa. Mps ha registrato una perdita di oltre il 5%, mentre Mediobanca ha mostrato una flessione di quasi il 3%. Questo scenario evidenzia come le incertezze legate a tali operazioni possano influenzare la fiducia degli investitori e la stabilità del settore bancario.

Le intercettazioni e le comunicazioni tra gli indagati

Le intercettazioni telefoniche tra i principali indagati rivelano una rete di comunicazioni e accordi a porte chiuse. Caltagirone, Lovaglio e Milleri si scambiano complimenti per le operazioni effettuate, mettendo in luce una strategia comune per rafforzare il controllo su Mediobanca e, di conseguenza, su Generali, uno degli attori più influenti nel settore assicurativo.

Le dimissioni richieste e il clima di tensione

Le indagini ipotizzano che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) abbia richiesto le dimissioni di alcuni consiglieri indipendenti. Questa manovra consentirebbe a Caltagirone e Delfin di acquisire maggiore influenza all’interno di Mps. Tali strategie sembrano riflettere un tentativo di ottenere il predominio nel settore finanziario italiano, suscitando interrogativi sulla legittimità delle operazioni avviate.

L’inchiesta della Procura di Milano continua a dipanarsi, rivelando potenziali illeciti che potrebbero avere ripercussioni significative non solo per i soggetti coinvolti, ma anche per la stabilità del mercato finanziario italiano.