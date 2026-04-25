I feriti sono due coniugi che si trovavano al parco Schuster: l'autore del gesto si è dato alla fuga su uno scooter

Momenti di paura ed indagini urgenti per rintracciare l’autore del gesto, nel giorno della ricorrenza della Festa della Liberazione. Un uomo in mimetica ha

impugnato una pistola ad aria compressa sparando sulla folla che, in quel momento, si trovava nel parco Schuster a Roma per celebrare il 25 aprile. Poi si è

dato alla fuga in scooter: due coniugi iscritti all’Anpi sono rimasti feriti.

25 aprile, spara con pistola ad aria compressa sulle persone: due coniugi feriti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo in sella ad uno scooter ha impugnato una pistola a piombini sparando, a Roma, contro alcune persone che si

trovavano nell’area della basilica di San Paolo all’interno del parco Schuster per poi darsi alla fuga.

Due coniugi, che stando a quanto appreso sarebbero iscritti all’Anpi e che avevano il fazzoletto dei partigiani al collo, sono stati colpiti da alcuni proiettili rimanendo feriti.

Stado a quanto emerso marito e moglie, con ancora indosso i simboli della ricorrenza, stavano abbandonando il parco per cercare un bar in via delle Sette Chiese e per poi fare rientro a casa quando i proiettili li hanno raggiunti.

Sono stati attimi di concitati e di paura per i presenti: i coniugi sono stati colpiti, il primo a guancia e collo e la seconda alla spalla e avrebbero perso sangue. Si tratterebbe di lesioni superficiali e non gravi: sono stati assistiti sul posto dai soccorritori, giunti in una manciata di minuti.

L’individuo non si è fermato allontanandosi, subito dopo, con lo scooter: stando alle testimonianze l’uomo indossava una giacca mimetica ed un casco scuro. li investigatori hanno avviato immediatamente le indagini per rintracciarlo e verranno analizzate anche le telecamere di videosorveglianza dell’area. “Quello che è successo è una cosa gravissima” ha commentato l’Anpi.