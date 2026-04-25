Un uomo era presente insieme alla vittima e la sua testimonianza è stata raccolta dalle forze dell'ordine: la drammatica ipotesi

Si era recato in montagna con un amico per raccogliere asparagi ma, improvvisamente, ha perso l’equilibrio cadendo in un dirupo e perdendo la vita. Un uomo è morto tra i territori di Sassano e Teggiano, in provincia di Salerno, e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e ascoltato la persona che era con lui per chiarire nei dettagli cosa sia successo: ed è emersa una drammatica ipotesi.

Perde l’equilibrio e precipita in un dirupo, morto un 52enne. Cosa è successo

Stando a quanto ricostruito è stato l’amico ad allertare i soccorsi dopo aver assistito al terribile incidente. La persona che era con lui, un uomo di 52 anni, ha improvvisamente perso l’equilibrio precipitando in un dirupo in un’area montana nel Vallo di Diano.

I soccorritori sono giunti tempestivamente in loco avviando subito le manovra di rianimazione ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le autorità hanno avviato le indagini in merito a quanto accaduto nella mattinata di sabato 25 aprile: sono in corso una serie di accertamenti per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti.

A cominciare dalla testimonianza dell’amico che ha spiegato che i due stavano raccogliendo asparagi quando l’incidente si è verificato. Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza e i mezzi dei vigili del fuoco per lavorare in primis al recupero del corpo. Anche il sindaco di Teggiano Michele Di Candia è intervenuto per seguire le operazioni di soccorso.

Ebbene stando a quanto emerso l’uomo, si tratta al momento di un’ipotesi come riportato da Fanpage, potrebbe essere caduto dopo aver accusato un malore che, dunque, potrebbe rappresentare la causa primaria del decesso. Ulteriori approfondimenti in tal senso dovranno dunque essere effettuati.