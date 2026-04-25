Perché la mossa di Trump contro le scorte nucleari iraniane ripercuote una decisione del 2018

La ritirata dal patto del 2018 ha generato una risposta iraniana che ancora oggi condiziona i colloqui: come è nato il problema e quali sono gli ostacoli attuali

La questione delle scorte nucleari dell’Iran è tornata al centro del dibattito internazionale dopo la ripresa delle pressioni politiche da parte di alcuni ambienti statunitensi. L’azione del presidente Trump, che nel 2018 decise di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo nucleare negoziato sotto l’amministrazione Obama, è spesso ricordata come il momento di svolta: quella scelta è stata definita dal presidente come il peggior accordo di sempre, ma ha avuto conseguenze durature sul terreno tecnico e diplomatico.

Subito dopo la ritirata di Washington, Teheran avviò una rapida espansione delle sue attività di arricchimento dell’uranio e dell’accumulo di materiali fissili. Questa evoluzione ha trasformato una contesa politica in un problema concreto per i negoziatori, perché oggi non si discute più solo di limiti e verifiche, ma anche di come ridurre o eliminare scorte che sono già state create.

L’articolo, pubblicato il 25/04/2026, ricostruisce le responsabilità e le sfide aperte.

Le radici della crisi

Per comprendere la situazione attuale è necessario tornare alle dinamiche diplomatiche antecedenti alla svolta del 2018. L’accordo nucleare originario mirava a contenere il programma iraniano attraverso limiti misurabili e sistemi di verifica internazionale. La sospensione di quell’impegno produsse l’espulsione di alcune garanzie multilaterali e il ritorno di sanzioni che misero pressione sull’economia iraniana.

In risposta, il governo di Teheran decise di aumentare i livelli di arricchimento e di accumulare materiale fissile, cambiando così il profilo tecnico della questione e complicando qualsiasi tentativo di ripristino delle condizioni precedenti.

La decisione del 2018 e i suoi effetti

La scelta di ritirarsi dall’accordo non fu solo una mossa simbolica: essa alterò il sistema di incentivi che teneva l’Iran entro certi parametri. Con la limitazione delle relazioni economiche e con il ritorno delle sanzioni, Teheran trovò spazio politico per adottare contromisure che includono l’ampliamento delle capacità tecniche del suo programma nucleare. Il risultato è che i negoziatori odierni non affrontano più un semplice set di limiti da reinstaurare, ma una realtà in cui esistono scorte fisiche da valutare, verificare e, se necessario, smantellare.

Implicazioni tecniche e diplomatiche

Dal punto di vista tecnico, la presenza di inventari nucleari modifica la natura delle opzioni praticabili: non basta concordare nuovi tetti, è necessario definire procedure per la gestione delle scorte, il loro eventuale trasferimento o neutralizzazione, e un robusto sistema di verifica per garantirne la trasparenza. Sul piano diplomatico, invece, la questione peggiora la fiducia reciproca: i partner internazionali richiedono garanzie più stringenti, mentre l’Iran chiede il sollevamento delle sanzioni e garanzie politiche. Questa combinazione rende più fragile ogni tentativo di mediazione.

Problemi di fiducia e verifica

La capacità di monitorare e certificare lo stato delle scorte è centrale. Un sistema di verifica internazionale credibile richiede accessi tecnici, dati continui e strumenti indipendenti per rilevare deviazioni. Ma la memoria della ritirata del 2018 riduce la disponibilità a riposizionarsi unilateralmente, perché ogni concessione viene percepita come vulnerabilità politica. In questo scenario, trovare un equilibrio che permetta di ridurre le scorte senza annullare le aspettative di sicurezza delle controparti è la sfida principale.

Scenari praticabili e ostacoli

Affrontare le scorte nucleari accumulate dall’Iran richiederà un approccio multilivello: misure tecniche per la gestione dei materiali, incentivi economici credibili e un contesto politico che favorisca il ritorno alla cooperazione multilaterale. Le soluzioni possibili passano dal ricorso a depositi internazionali per i materiali meno sensibili, fino a meccanismi di conversione e neutralizzazione, sempre accompagnati da un robusto sistema di monitoraggio e garanzie di lungo termine.

Ostacoli politici

Il principale ostacolo rimane politico: la memoria della rottura del 2018 pesa nelle trattative e rende difficile la fiducia necessaria per accettare procedure invasive di controllo. Inoltre, gli attori regionali osservano con sospetto ogni mossa che possa alterare gli equilibri di sicurezza, complicando la costruzione di una coalizione internazionale coesa. Senza un accordo politico che includa incentivi chiari e verifiche credibili, la semplice volontà di eliminare le scorte rischia di restare inefficace.

In sintesi, la volontà di alcuni attori di eliminare le scorte nucleari iraniane si scontra con una realtà creata in parte dalla stessa politica di rifiuto dell’accordo del 2018. Risolvere il problema non è solo una questione tecnica, ma richiede una strategia diplomatica che riconosca le conseguenze storiche, ricostruisca la fiducia e offra percorsi concreti per gestire e ridurre le scorte già accumulate.