Milly Carlucci critica la scelta di Sanremo e parla di Ballando con le Stelle: lucarelli, cruciani e D'Urso

In un lungo colloquio rilasciato a La Stampa, Milly Carlucci ha fatto il punto su diversi argomenti che stanno animando il dibattito televisivo italiano. L’intervista, nata nell’ambito degli impegni legati a Canzonissima, ha spaziato dalla sua lettura della scelta della Rai per Sanremo 2027 alle possibili novità nella giuria di Ballando con le Stelle, senza trascurare il delicato contesto che riguarda Barbara D’Urso e la sua controversia legale con Mediaset.

Il tono è stato misurato ma sincero, con riflessioni sul valore della continuità professionale e sulla responsabilità dei sistemi televisivi.

La conduttrice ha inoltre confermato che attorno allo spettacolo danzante del sabato sera ci sono dialoghi in corso per rinforzare la giuria, citando in modo esplicito il nome del giornalista Giuseppe Cruciani come uno degli interlocutori possibili.

Pur senza dare annunci definitivi, Carlucci ha lasciato intendere che la costruzione del cast rimane una priorità e che alcune trattative vengono coltivate con attenzione.

La lettura su Sanremo e la preferenza per una voce femminile

Sull’asse Sanremo la posizione della presentatrice è chiara: pur riconoscendo il valore dei professionisti indicati dalla rete, Milly Carlucci ha espresso rammarico per la mancanza di una conduzione al femminile nelle ultime edizioni.

Nel corso dell’intervista ha ricordato che il festival ha avuto in passato padrone di casa di grande spessore come Antonella Clerici e Simona Ventura, sottolineando come una scelta diversificata avrebbe potuto dare un’altra chiave interpretativa alla manifestazione. L’osservazione non è una bocciatura personale nei confronti di Stefano De Martino, ma piuttosto un invito a considerare l’alternanza di genere come risorsa creativa e simbolica per il palinsesto.

Un suggerimento artistico: Elisa come possibile opzione

In modo non esplicito ma significativo, Carlucci ha indicato come interessante l’ipotesi di avere una figura femminile alla guida artistica, citando il nome di Elisa come esempio di personalità che avrebbe potuto apportare una prospettiva diversa. L’uso del condizionale nel suo discorso segnala rispetto per le scelte già compiute dalla rete, ma lascia aperto il tema del confronto sulle direzioni creative: per Carlucci la direzione artistica è un elemento cruciale che influenza la fisionomia di un evento così centrale nella stagione televisiva.

Ballando con le Stelle: giuria, trattative e conferme

Il ritorno di Ballando con le Stelle è già atteso per la prossima stagione e al centro della costruzione del programma c’è naturalmente la giuria. Carlucci ha confermato che la ricerca dei concorrenti è in corso e che, per ora, la priorità è completare il cast dei partecipanti. Tuttavia non ha nascosto che le conversazioni per i posti in giuria sono vive: si parlano tentativi di dialogo, alleanze professionali e valutazioni di stile che dovranno conciliare le esigenze del programma con la personalità dei possibili giurati.

Cruciani e Lucarelli: due profili diversi sullo stesso tavolo

A proposito di nomi, la conduttrice ha riconosciuto che esistono contatti con Giuseppe Cruciani, noto per il suo stile diretto e per la conduzione de La Zanzara. Ha descritta la situazione come una serie di tentativi di avvicinamento che, nel passato, non sempre si sono trasformati in accordi concreti. Sul fronte opposto c’è invece la riconferma del rispetto e dell’affetto professionale per Selvaggia Lucarelli, definita da Carlucci una vera e propria colonna della giuria: per ora la giornalista è impegnata in altri progetti, ma rimane un punto di riferimento per lo show.

La posizione di Carlucci sul caso Barbara D’Urso

Quando la conversazione si è spostata sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Barbara D’Urso e Mediaset, Milly Carlucci ha scelto toni cauti e rispettosi: ha ribadito che si tratta di una questione legale che non si presta al gossip e che preferisce non alimentare pettegolezzi. Al di là del riserbo, però, ha voluto esprimere un sentimento di dispiacere per chi vede il proprio talento messo da parte non per colpa personale ma perché il settore televisivo talvolta premia l’effimero e corre troppo in fretta. Per Carlucci non lasciare indietro nessuno è un principio fondamentale, soprattutto nei confronti di professionisti con una lunga carriera alle spalle.

Un invito alla responsabilità collettiva

Concludendo il suo intervento, la conduttrice ha rimarcato la necessità che il sistema televisivo sappia preservare i valori del mestiere e riconoscere il contributo di chi ha costruito la propria carriera nel tempo. L’idea è che la televisione non sia soltanto rotazione di volti, ma anche cura delle professionalità e attenzione alle storie personali che stanno dietro ai riflettori. In questo senso, il discorso di Milly Carlucci rappresenta un invito a riflettere su come si costruiscono scelte editoriali e su quali criteri dovrebbero guidarle.