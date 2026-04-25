Un incidente gravissimo con due auto e tre persone coinvolte, una delle quali ha perso la vita a soli 17 anni. Il dramma si è consumato a Varcaturo intorno

alle 4 di notte del 25 aprile nelle vicinanze di un istituto scolastico. I sanitari sono giunti tempestivamente in loco ma per il minore non c’è stato nulla

da fare.

Tutti gli aggiornamenti e la ricostruzione dei fatti.

Gravissimo schianto tra auto a Varcaturo: morto un 17enne, ci sono feriti

Il grave sinistro si è verificato in via Ripuaria, a varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania nella città metropolitana di Napoli. Il tutto nel cuore della notte: un impatto violentissimo tra due veicoli, talmente forte che un ragazzo di 17 anni, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono giunti i soccorritori ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano: il minorenne è morto per le gravi ferite riportate.

Anche altri due giovani sono rimasti coinvolti e feriti nell’incidente: uno è il 18enne che si trovava alla guida del veicolo a bordo del quale sedeva la vittima. L’altro è il conducente della seconda auto, un 26enne.

Entrambi sono stati stabilizzati in loco per poi essere trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. I carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini sull’accaduto e la salma del giovane è stata sequestrata dal pm di turno. Ne è stata infatti disposta l’autopsia al fine di appurare l’esatta dinamica dei fatti.