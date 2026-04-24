Quando la mediazione non basta: Barbara d'Urso e Mediaset a confronto

riassunto dei passaggi chiave della vertenza tra Barbara d'Urso e Mediaset: proposta biennale, reclami sul trattamento e la replica ufficiale del Biscione

La controversia tra Barbara d'Urso e Mediaset è tornata al centro dell’attenzione dopo la notizia dell’azione legale avviata dalla conduttrice. Alla base della causa ci sono più questioni: presunte violazioni del codice etico, mancati pagamenti relativi ai diritti d’autore e controversie legate al trattamento professionale ricevuto in azienda. La fase di mediazione, obbligatoria per legge, non ha risolto il conflitto: sulle scrivanie sono circolate proposte contrattuali, richieste di scuse e diverse lamentele reciproche che non hanno trovato un punto d’incontro.

Nelle ricostruzioni pubblicate su organi di stampa emergono dettagli sulle offerte avanzate durante il tentativo di conciliazione e sulle repliche formali di Cologno Monzese. Da un lato la conduttrice avrebbe respinto un’ipotesi di contratto biennale; dall’altro l’azienda sostiene che la proposta di rinnovo non si è concretizzata per motivi di palinsesto.

Tra le questioni sollevate c’è anche il caso del post pubblicato dall’account ufficiale @Qui_Mediaset e la partecipazione di un volto finito in passato nelle denunce della stessa d’Urso.

Proposte sul tavolo e motivazioni del rifiuto

Secondo le fonti investigative, durante la mediazione si sarebbe ipotizzato un contratto biennale per ricollocare la conduttrice all’interno del gruppo, ma senza un progetto editoriale chiaro.

Questo ha portato a un rifiuto motivato: la paura di essere “parcheggiata” senza possibilità di lavorare altrove ha determinato la decisione di non accettare l’offerta. In più, fonti aziendali sostengono che il mancato rinnovo nel 2026 sia stato legato a richieste di prime time non compatibili con il palinsesto, una versione che la controparte smentisce.

Offerta biennale e rischio di esclusione

La proposta di un contratto di due anni, descritta come priva di un progetto definito, ha sollevato timori sulla gestione della carriera della conduttrice. La sensazione di poter essere relegata a un ruolo residuale è stata uno dei fattori che ha spinto la d’Urso a declinare la proposta: l’eventualità di veder limitata la propria libertà professionale e il rischio di non poter cercare alternative sono stati considerati inaccettabili. È un classico nodo contrattuale tra esigenze editoriali e tutela della carriera individuale.

Le contestazioni avanzate dalla conduttrice

Nel dettaglio delle rivendicazioni, Barbara d’Urso avrebbe lamentato un trattamento che, a suo avviso, contrasta con le previsioni del codice etico aziendale. Nella denuncia vengono citati presunti comportamenti che avrebbero leso la sua dignità professionale, un rapporto di supremazia di altre colleghe nella scelta degli ospiti e la mancanza di scuse pubbliche dopo un post lesivo pubblicato dall’account aziendale. Gli avvocati della conduttrice contestano inoltre il mancato riconoscimento economico dei diritti d’autore per programmi e format sviluppati in anni di collaborazione.

Il post di Qui_Mediaset e la questione dei diritti

Tra i fronti aperti c’è il post del marzo 2026 che, secondo la d’Urso, conteneva ingiurie e non sarebbe mai stato oggetto di scuse formali, nonostante l’azienda avesse parlato di un presunto hackeraggio. Parallelamente, la richiesta di corresponsione per i diritti d’autore relativi a programmi e al format Live non è la D’Urso rappresenta una voce economica rilevante nella causa: la conduttrice rivendica compensi non riconosciuti per lavori firmati in oltre sedici anni di attività con la rete.

La replica ufficiale di Mediaset e i risvolti economici

Cologno Monzese ha risposto respingendo ogni addebito, definendo la ricostruzione dei fatti «strumentale e non corrispondente alla realtà». L’avvocato dell’azienda ha dichiarato che le pretese risarcitorie sono infondate e che Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi e della linea editoriale. Inoltre, dalle comunicazioni ufficiali emerge la stima dei compensi percepiti dalla conduttrice nel corso degli anni, cifra che l’azienda utilizza per argomentare la propria versione sul piano economico.

Nel mezzo dello scontro rimane la componente pubblica: la vicenda ha alimentato commenti e interpretazioni sui media e sui social. La d’Urso, interpellata indirettamente attraverso i suoi canali, ha respinto le voci su presunte richieste economiche esorbitanti, promettendo che “a breve saprete la verità” e definendo alcune ricostruzioni come “fanta-pretese”. Intanto la causa procede e potrebbe chiarire i punti aperti su diritti d’autore, rispetto del codice etico e le effettive ragioni della separazione professionale.