La vicenda tra Barbara D’Urso e Mediaset è tornata al centro dell’attenzione dopo l’apertura di un contenzioso legale e la diffusione di indiscrezioni che chiamano in causa anche alcune figure di primo piano della televisione italiana, tra cui Maria De Filippi. Al centro del dibattito ci sono presunte questioni legate ai diritti d’autore, alla gestione dei programmi e a dinamiche interne che avrebbero progressivamente incrinato i rapporti tra le parti, in una collaborazione durata oltre vent’anni e oggi segnata da forti tensioni e versioni contrastanti.

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo la replica di Mediaset

Sul fronte Mediaset la risposta è arrivata con una nota ufficiale che respinge ogni addebito, definendo la ricostruzione “strumentale e non corrispondente alla realtà”. L’azienda sostiene di aver sempre agito nel rispetto degli accordi e delle linee editoriali, dichiarandosi fiduciosa sull’esito della controversia.

Anche la difesa legale del gruppo ha contestato l’impianto delle accuse, sottolineando la totale infondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dalla conduttrice. Nel frattempo, attorno alla vicenda si sono aggiunti ulteriori dettagli e indiscrezioni.

In questo clima già teso si inserisce anche la replica della stessa D’Urso, affidata ai social, dove ha scritto: “Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese.

Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni”. Un messaggio sintetico ma significativo, che lascia intendere l’intenzione di chiarire pubblicamente la propria posizione. A rendere ancora più complesso il quadro contribuiscono anche le voci, mai confermate, su presunti rapporti non sempre lineari tra le principali figure televisive coinvolte.

Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: arriva la replica della Fascino PGT di Maria De Filippi

La vicenda che coinvolge Barbara D’Urso e Mediaset si è intensificata nelle ultime ore dopo le indiscrezioni riportate da La Stampa, che parlano dell’avvio di un’azione legale da parte della conduttrice nei confronti dell’azienda con cui ha collaborato per oltre vent’anni. Al centro del contenzioso ci sarebbero diversi punti, tra cui la presunta mancata corresponsione dei diritti d’autore relativi ai programmi da lei firmati come autrice nel corso della carriera, oltre al format Live – Non è la d’Urso, di cui sarebbe titolare. Un altro elemento particolarmente discusso riguarda la presunta gestione degli ospiti televisivi. Secondo quanto riportato nelle ricostruzioni, D’Urso pare abbia dovuto sottoporre l’elenco degli invitati delle sue trasmissioni a una preventiva approvazione da parte delle produzioni riconducibili a Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Una circostanza che, però, proprio in queste ore è stata smentita in modo netto dalla Fascino PGT, che ad ANSA avrebbe dichiarato: “con forza di non aver mai avuto liste di approvazione… non esistono liste”. La stessa linea è stata ribadita anche a Fanpage, dove si precisa: “Mai state liste, non c’era nessun passaggio intermedio tra noi e i programmi di Barbara D’Urso”.

La situazione resta dunque aperta e in evoluzione, con nuove dichiarazioni attese che potrebbero chiarire ulteriormente una vicenda che intreccia aspetti legali, editoriali e rapporti professionali consolidati nel panorama televisivo italiano.