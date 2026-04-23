Barbara D’Urso avrebbe avviato un’azione legale contro Mediaset dopo la fine del suo lungo rapporto professionale con l’azienda e il fallimento di una mediazione tra le parti. Al centro della causa ci sarebbero presunte questioni economiche e contrattuali rimaste irrisolte, oltre ad alcune vicende legate alla comunicazione social e alla gestione dei programmi televisivi.

Contenzioso legale tra Barbara D’Urso e Mediaset

Barbara D’Urso avrebbe avviato una causa contro Mediaset, a circa tre anni dalla fine improvvisa della sua presenza in azienda e dopo un tentativo di mediazione che non ha portato ad alcun accordo. La vicenda, anticipata in esclusiva da La Stampa, segna un nuovo capitolo nei rapporti tra la conduttrice e il gruppo televisivo con cui ha collaborato per oltre vent’anni.

La scelta di ricorrere al tribunale arriverebbe dopo una fase di trattative conclusasi senza risultati concreti.

Stando alle prime indiscrezioni, tra i punti principali della disputa figurerebbe la mancata ricezione di scuse per un post pubblicato nel marzo 2023 sul profilo social “Qui Mediaset”, nel quale sarebbero comparsi contenuti offensivi nei confronti della conduttrice.

L’azienda avrebbe attribuito l’episodio a un presunto “hackeraggio”, ma la posizione non ha chiuso la questione. Inoltre, i legali di D’Urso contesterebbero anche il mancato riconoscimento dei compensi legati ai diritti d’autore per le trasmissioni realizzate nell’arco di sedici anni, oltre che per il format di sua ideazione, “Live non è la D’Urso”.

Barbara D’Urso fa causa a Mediaset: scontro legale dopo la fine del rapporto lavorativo

Secondo ulteriori ricostruzioni riportate anche da Today.it, la controversia non riguarderebbe soltanto aspetti economici, ma anche dinamiche interne alla gestione dei programmi. La mediazione tra le parti si sarebbe chiusa senza alcun accordo, lasciando aperte diverse questioni considerate rilevanti dagli avvocati della conduttrice. Oltre al nodo delle royalties non corrisposte, pare sia stata sollevata anche la presunta imposizione di un controllo preventivo sugli ospiti delle trasmissioni, che sarebbero stati soggetti ad approvazione da parte delle produzioni riconducibili a Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

Una dinamica che, secondo alcune interpretazioni riportate, avrebbe avuto anche implicazioni interne più ampie. In questo contesto, resta centrale la decisione di Barbara D’Urso di procedere legalmente, mentre non è ancora nota la posizione ufficiale di Mediaset rispetto all’azione intrapresa.