Barbara D’Urso, volto storico della tv italiana, continua a far parlare di sé anche lontana dai palinsesti. Tra addii improvvisi, rumors e voci di possibili ritorni, ogni sua mossa resta al centro dell’attenzione mediatica e dei fan, confermando il suo ruolo di protagonista indiscussa del piccolo schermo.

L’addio a Mediaset e il mistero del ritorno in tv di Barbara D’Urso

Il 2 giugno 2023, Barbara D’Urso ha salutato per l’ultima volta il pubblico di Pomeriggio 5, promettendo un ritorno a settembre che, però, non si è mai concretizzato. Da quel momento, ogni anno è stato caratterizzato da indiscrezioni e rumors sul possibile ritorno, spesso seguiti da smentite fulminee che hanno alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico. Tra voci di presunti veti e ipotesi di nuovi progetti, Barbara D’Urso rimane un caso unico della televisione italiana: un volto capace di garantire ascolti altissimi, ma apparentemente senza spazio nei palinsesti tradizionali.

Negli ultimi tempi si era parlato di un suo possibile show in prima serata simile a Carramba che sorpresa! di Raffaella Carrà, ma l’idea non si è concretizzata. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle, sotto la guida di Milly Carlucci, avrebbe dovuto rilanciare la carriera dopo due anni di stop, ma una volta terminata l’esperienza come concorrente, il rilancio in tv è rimasto un miraggio.

Barbara D’Urso, rumors spiazzanti sul ritorno in tv: il retroscena sul nuovo progetto

Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, Barbara D’Urso sarebbe al lavoro su un docu-film senza censure, destinato a piattaforme di streaming. Il progetto, che si dice stia suscitando l’interesse di diversi soggetti, prometterebbe di raccontare a cuore aperto la sua storia: dall’infanzia segnata da difficoltà familiari, ai primi passi nel mondo dello spettacolo, fino ai grandi successi in televisione, senza tralasciare la vita privata. “Corteggiata per un docu-film senza filtri… La conduttrice è molto corteggiata dalle piattaforme, a conferma dell’appeal che continua a esercitare sul pubblico e sul piccolo schermo”, scrive Vanity Fair, sottolineando il fascino che Barbara continua a esercitare anche lontano dai palinsesti tradizionali.

Il titolo ipotetico del progetto, Col cuore, suggerisce un racconto intimo e personale, e potrebbe rappresentare l’occasione per la conduttrice di chiarire finalmente i motivi del brusco addio a Mediaset, un distacco che ha lasciato il pubblico e gli addetti ai lavori con molti interrogativi.