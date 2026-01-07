Barbara D’Urso, volto storico della televisione italiana, potrebbe trovarsi ancora una volta ai margini del piccolo schermo. Dopo anni di successo e un addio improvviso a Mediaset, il suo possibile ritorno in Rai sembra complicarsi tra tagli di budget, presunti accordi non ufficiali tra le emittenti e progetti come Surprise Surprise, che rischiano di non andare in onda.

Ecco l’indiscrezione.

Tra attesa e assenza di proposte: Barbara D’Urso ai margini della tv?

Se confermata, la mancata produzione di Surprise Surprise rappresenterebbe l’ennesimo ostacolo per Barbara d’Urso, ferma da quasi tre anni dopo la fine del contratto con Mediaset nel maggio 2023. La conduttrice, che ha guidato per oltre un decennio programmi di grande successo, ha passato il periodo di pausa tra studio, famiglia e riflessioni personali, come ha raccontato lei stessa, promettendo che un giorno svelerà “chi c’è dietro quello che considero un vero e proprio esilio forzato dal piccolo schermo”.

La partecipazione al talent di Milly Carlucci sembrava preludere a un ritorno in grande stile, ma le dinamiche interne tra Rai e Mediaset continuerebbero a tenerla lontana dalla conduzione di nuovi programmi.

“Salta tutto”. Barbara D’Urso, il 2026 inizia con una brutta notizia: la decisione sorprendente

Dopo mesi di attesa per un rientro stabile sul piccolo schermo, il nuovo show Rai che avrebbe dovuto segnare una tappa importante della sua carriera, Surprise Surprise, rischia di non vedere la luce. A diffondere la notizia è stato Giuseppe Candela, esperto di retroscena televisivi, che su Dagospia ha spiegato come la decisione sia legata a “tagli e problemi di budget”, pur sottolineando che “sullo sfondo c’è il patto di non belligeranza con Mediaset”.

Una circostanza non confermata ufficialmente, ma che emerge ciclicamente ogni volta che si parla delle difficoltà della conduttrice nel trovare spazio in Rai. Oltre alla cancellazione del format, Candela ha smontato anche le voci riguardanti una possibile partecipazione di D’Urso al Festival di Sanremo 2026, precisando che “la notizia non trova conferme”, mentre Andrea Delogu, sua ex collega a Ballando con le Stelle, sembrerebbe essere più vicina al palco dell’Ariston.