La ventesima edizione di “Ballando con le Stelle” è giunta al termine con la vittoria di Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti. Sono state tante le polemiche che hanno accompagnato l’intera edizione, l’ultima proprio dopo la finale e riguarda una delle protagoniste, ovvero Barbara D’Urso.

Ballando con le Stelle: polemiche anche dopo la finale

E’ stata senza dubbio un’edizione movimentata, la ventesima di “Ballando con le Stelle“, piena di polemiche, tra infortuni, frecciatine e malumori. A vincere questa edizione, come saprete, è stata Andrea Delogu, che ha ballato in coppia con Nikita Perotti, battendo nella sfida finale la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Tra le protagoniste di questa edizione anche Barbara D’Urso, al suo ritorno in Tv dopo l’uscita da Mediaset di qualche anno fa. Proprio la conduttrice al centro di un’ultima polemica. Ecco cosa è successo.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso è furiosa: ecco cosa è successo dopo la finale

Nuova polemica a “Ballando con le Stelle“, con protagonista Barbara D’Urso la quale, assieme al suo partner di ballo, Pasquale La Rocca, non sarebbe salita sul palco per celebrare i vincitori con resto del cast. A sollevare il caso l’esperto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “il cast si è riunito sul palco per festeggiare, ma due erano grandi assenti: Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso.” Secondo il racconto di Parpiglia, i due, presi dalla fretta di lasciare lo studio dopo la finale, avrebbero anche dimenticato la coppa del terzo posto ma, coma mai? Il giornalista: “dimenticanza data dalla stanchezza o gesto fatto improvvisamente?”