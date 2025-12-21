“Non riesco a essere finta”. Barbara D’Urso, il clamoroso retroscena dietro alle sue parole

La finale di Ballando con le Stelle ha riservato sorprese e tensioni: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, partiti come favoriti, hanno conquistato il terzo posto, mentre il confronto con la giudice Selvaggia Lucarelli ha acceso l’ultimo atto dello show. Tra soddisfazioni e dissapori, il palco si è trasformato in uno scenario di emozioni contrastanti, tra meritati applausi e scintille inevitabili.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso chiude al terzo posto: un risultato inatteso

Nemmeno il finale dello show è stato dolce per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che hanno concluso la loro avventura a Ballando con le Stelle al terzo posto. La coppia è stata battuta a un passo dalla finalissima da Andrea Delogu e Niita Perotti, in un esito che ha sorpreso il pubblico, considerando che sin dall’inizio D’Urso era stata indicata come una delle favorite per la vittoria.

Nonostante il risultato, la conduttrice non ha nascosto la soddisfazione per il percorso compiuto, dichiarando: “Io sono felicissima di questo terzo posto, devo dire che nel mio cuore c’è sempre stata una coppia fin dall’inizio e vedremo chi vincerà”.

Il terzo posto ha comunque avuto un momento emblematico: la consegna del trofeo è avvenuta per mano di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, con cui Barbara ha avuto un rapporto conflittuale dentro e fuori dal programma. Canino ha provato a stemperare la tensione invitando le due a un gesto di cordialità: “Vorrei che Selvaggia e Barbara si scambiassero un segno di tenerezza reciproco, fosse anche finto”.

La risposta di D’Urso, tutt’altro che diplomatica, è stata secca: “Io non riesco a essere finta”. Lucarelli, più magnanima, ha però riconosciuto i meriti della coppia: “Questo terzo posto se lo meritano tutto”.

La finale si è quindi chiusa senza alcuna tregua tra le due, ma con il giusto riconoscimento al talento dimostrato sul palco.