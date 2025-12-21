Ieri sera, sabato 20 dicembre 2025, è andata in onda la finale di “Ballando con le Stelle”. Chi ha vinto? Scopriamolo insieme.

Ballando con le Stelle: la finale

Ieri sera, sabato 20 dicembre 2025, si è conclusa la ventesima edizione di “Ballando con le Stelle“, edizione che sarà sicuramente ricordata a lungo. E’ stata davvero una finale entusiasmante e piena di colpi di scena quella andata in onda in diretta dall’Auditorium Rai.

Per prima cosa c’è stato lo spareggio, che ha visto l’eliminazione di Paolo Belli, con poi la classifica provvisorio (che non teneva conto del televoto) che vedeva al primo posto a parimerito Andrea Delogu e Francesca Fialdini, con seconda Barbara D’Urso, terzo Filippo Magnini, quarto Fabio Fognini, quinta Martina Colombari e sesto Rosa Chemical. A questo punto al via la seconda manche, con le sfide tra Delogu e D’Urso e tra Fialdini e Fognini, dopo che con l’apertura del televoto sono stati eliminato Rosa Chemical e la Colombari. La seconda manche è stata vinta dalla Delogu e dalla Fialdini, che si sono poi sfidate per la vittoria finale.

Ballando con le Stelle, l’inaspettato annuncio di Milly Carlucci: “Hai vinto tu!”

La sfida finale è stata dunque tra le coppie Andrea Delogu e Nikita Perotti e Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Chi ha vinto? La ventesima edizione di “Ballando con le Stelle“ l’ha vinta Andrea Delogu in coppia con Nikita Perotti! Queste le parole della vincitrice: “siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo trofeo va direttamente a casa di mio padre.” Il premio Aiello è andato a Rosa Chemical per il maggior numero di spareggi, il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante è andato a parimerito a Martina Colombari e Fabio Fognini, il Premio speciale della Giuria è andato infine a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca per il loro tango.