Andrea Delogu ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è

La conduttrice e protagonista a "Ballando con le Stelle" sarebbe di nuovo innamorata.

Andrea Delogu, protagonista assoluta dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle“, sarebbe di nuovo innamorata e avrebbe dunque un nuovo fidanzato. Ma, di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Andrea Delogu è innamorata?

Ad annunciare la rottura con Luigi Bruno era stata la stessa Andrea Delogu qualche tempo fa. La conduttrice e protagonista dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” ora sarebbe nuovamente innamorata, nonostante lei stessa aveva detto di volersi concentrare soprattutto sul lavoro.

Ma si sa, l’amore è imprevedibile e spesso arriva quando non lo cerchi. Si era parlato qualche settimana fa di un avvicinamento col suo partner a Ballando, Nikita Perotti ma Chi ha paparazzato la Delogu in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Ecco di chi si tratta.

Andrea Delogu innamorata, ecco chi è il suo fidanzato

Andrea Delogu avrebbe dunque un nuovo fidanzato, e non sarebbe Nikita Perotti. Il suo nome è Alessandro Marziali di cui, però, non si sa praticamente nulla, né l’età né le origini. Su Instagram, il presunto nuovo fidanzato della conduttrice, ha il profilo privato. Stando alle indiscrezioni, Marziali viaggerebbe molto per lavoro, spostandosi tra mete esclusive. Staremo a vedere se la Delogu confermerà o meno il gossip, per la delusione dei fan che speravano in una love story con Nikita.