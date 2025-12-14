Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? Il chiarimento a Ballando e la reazione della giuria

Tra affetto e complicità, Andrea Delogu e Nikita Perotti chiariscono la natura del loro legame a Ballando con le Stelle.

Il rapporto tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, nato sul palco di Ballando con le Stelle, ha catturato l’attenzione del pubblico. Tra affetto profondo e gesti di vicinanza, i due condividono un legame speciale che sfida le etichette, tra amicizia sincera e complicità professionale.

Un legame speciale nato sul palco tra Andrea Delogu e Nikita Perotti

Negli ultimi mesi, i rumors su un possibile rapporto sentimentale tra Andrea Delogu, recentemente tornata single, e Nikita Perotti, suo partner a Ballando con le Stelle, si sono intensificati. La conduttrice ha scelto di condividere un’immagine su Instagram con il ballerino, accompagnata da parole colme di affetto e di un sentimento che rifiuta di etichettare.

“Questa che state leggendo è una dichiarazione – aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me… e spero che duri per sempre“, scrive Delogu, raccontando di come Nikita sia entrato nella sua vita come un maestro giovane ma sorprendentemente esperto.

All’inizio il loro rapporto era principalmente professionale, con ruoli chiari e definiti. Delogu sottolinea la dedizione di Perotti: “Nikita ha il senso del dovere e del rispetto che gli riempie gli occhi, ha sudato ogni centimetro di questa sua giovane carriera e non è scontato nulla“.

Nel tempo, però, i confini tra lavoro e affetto hanno preso una piega differente. Gli abbracci non erano più parte delle coreografie, ma un bisogno reale, un sostegno reciproco che si è rafforzato anche di fronte a momenti drammatici della vita della conduttrice, come la tragica perdita del fratello. “Io e Nikita non ci dovevamo nulla, doveva essere tv, invece è arrivato solo per esserci“, ha ricordato Andrea, rivelando la profondità di un legame fatto di sostegno e vicinanza autentica.

Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno insieme? Il chiarimento a Ballando e la reazione della giuria

Nonostante i post e le parole affettuose, Andrea Delogu ha voluto chiarire in diretta televisiva la natura del loro rapporto: “Non stiamo insieme. Ci vogliamo molto bene, un bene davvero profondo e puro“, ha dichiarato a Ballando con le Stelle, rispondendo alle domande insistenti della giurata Selvaggia Lucarelli. Il chiarimento ha sottolineato come il post su Instagram non fosse un segnale di una relazione romantica, ma piuttosto il racconto di un legame forte e di amicizia sincera.

Delogu ha spiegato che i giorni di allenamento intensi e le difficoltà personali l’avevano portata a sentirsi in colpa e riconoscente verso Nikita: “È stata una settimana difficile… mi sono sentita ingrata per la persona che è Nikita“.

La conduttrice ha ribadito che, al di là delle speculazioni, il rapporto tra loro non si esaurirà con l’esperienza televisiva. Nikita, timido di fronte alle attenzioni della stampa, ha confermato la delicatezza del loro legame, mentre Andrea ha scelto di proteggere un affetto che definisce «puro» e non destinato a trasformarsi in gossip.