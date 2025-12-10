C’è attesa per la finale di “Ballando con le Stelle”, il dance show di Milly Carlucci che sta appassionando i telespettatori. Intervistato da Chi, Nikita Perotti ha speso bellissime parole per la sua partner, Andrea Delogu. Ecco cosa ha detto.

Ballando con le Stelle: il rapporto tra Nikita Perotti e Andrea Delogu

Il feeling sulla posta da ballo a “Ballando con le Stelle” tra Andrea Delogu e Nikita Perotti è stato bene evidente fin dalla prima puntata. Un feeling che è senza dubbio cresciuto col passare delle settimane. Il ballerino 21enne è stato intervistato da Chi e ha parlato così della sua partner di ballo: “Andrea è una persona pura, vera, genuina. Molto diretta, quando ti vuole bene ti dice le cose come stanno. Vuole sempre il tuo bene.” Nikita ha parlato anche del difficile momento che ha passato Andrea, con la morte del fratello in un incidente in moto: “ho avuto paura, ma ho avuto paura perché non sapevo come gestire questa situazione, non avevo mai vissuto nulla del genere.” Ma sullo starle accanto e sostenerla non ha mai vacillato: “volevo starle accanto a tutti i costi.“

Ballando con le Stelle, la clamorosa rivelazione di Nikita Perotti su Andrea Delogu: i fan sognano

Cresce l’attesa per la finale di “Ballando con le Stelle.” I fan però nelle ultime ore stanno sognando, dopo l’intervista a Chi di Nikita Perotti, che ha fatto pensare che tra lui e Andrea Delogu possa nascere qualcosa di più: “mi sono innamorato di persone più grandi di me e potrebbe ricapitare. Per me il nostro feeling è tutto vero. Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno, ci facciamo battute. E’ qualcosa di magico e non escludo che possa trasformarsi in qualcos’altro, perché nella vita mai dire mai.”