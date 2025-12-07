Clamoroso lapsus per Guillermo Mariotto a “Ballando con le Stelle” durante la prima semifinale del dance show di Milly Carlucci. Ecco che cosa è successo.

Ballando con le Stelle: gaffe per Guillermo Mariotto in studio

Nel corso della prima semifinale di “Ballando con le Stelle” è iniziata con la sfida tra i “ripescandi”, ovvero tra le coppie che sono state eliminate nelle scorse puntate con l’obiettivo di rientrare in gara.

Tra le coppie in questione c’era anche quella composta da Nancy Brilli e Filippo Zara. Dopo l’esibizione, Guillermo Mariotto si è reso protagonista di un clamoroso lapsus: “io sostengo che il ballo fa bene a tutte le donne…. guardate alla Ferilli cosa ha fatto.” Il lapsus ovviamente non è sfuggito nemmeno alla stessa Nancy Brilli, che ha urlato al microfono “Ciao Sabrina”.

Ballando con le Stelle, Mariotto e la gaffe su Nancy Brilli: “Brava Ferilli”

Come abbiamo visto, Guillermo Mariotto ha chiamato Ferilli Nancy Brilli, ecco cosa ha detto poco dopo per discolparsi: “confondo la Brilli con la Ferilli.” ma attenzione, poco dopo ecco ancora: “Dalla Ferilli questo ballo non ce lo aspettavamo”, scatenando le risate generali. Dopo il 10 sulla paletta dello stilista, Nancy Brilla ha detto scherzando: “l’ha dato alla Ferilli, non a me!”.